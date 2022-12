Mamed Chalidow zdradził swój kolejny cel. Marzy o tym rywalu

Mamed Chalidow (36-8) ma już 42 lata, ale wciąż potrafi zachwycać. Podczas gali XTB KSW 77 bez większych kłopotów rzucił cięższym o 25 kg Mariuszem Pudzianowskim o ziemię, a potem go rozbił w parterze. Teraz się szerzej odniósł do tego starcia w programie "Oktagon".

- Szymon [Bońkowski, trener Mameda - przyp. red.] mówił mi, że dawno nie widział mnie aż tak zmotywowanego na treningach. Nawet sam tego nie zauważyłem. To były ciężkie przygotowania, plus wyjazdy do Łodzi, treningi z kulturystami. No i kontuzje. Zerwałem cały mięsień przywodziciela, czyli pachwiny. A to było jakieś półtora miesiąca temu. I było ryzyko, że się odnowi. Jak się zrywa ten przywodziciel, to on się goi, ale przy okazji ponadrywałem sobie resztę mięśni. To był ciężkie przygotowania - zdradził Mamed.

- A jaki był plan na walkę? - spytał Maciej Turski, gospodarz programu "Oktagon".

- Cały czas miałem w głowie ten obrazek, jak Pudzianowski nokautuje Materlę, więc plan był taki, żeby unikać klinczu. Miałem przez trzy rundy punktować i skakać wokół Mariusza. (...) Ale muszę powiedzieć, że lubię zapasy z klinczu. To moja gra. Z klinczu się najlepiej obala. Mariusz tego nie zna. Tak naprawdę to użyłem jego siły, a nie swojej w tym rzucie.

- Chcę się też odnieść do zarzutów, że walka była ustawiona. Jak ludzie sobie wyobrażają, że mieliśmy się dogadać z Mariuszem? To niemożliwe. Każdy zawodnik to wie. Byłem po prostu świetnie przygotowany do tej walki, pod każdym względem. Fizycznym i mentalnym. Wszystko grało. Mariusz może był nieco spięty, ale był przygotowany do tej walki. A co teraz? Marzę, żeby w takiej formie bić się znowu z Roberto Soldiciem. Ale ja już za nim chodzić nie będę - dodał Mamed.

Chalidow przebąkiwał po gali w Gliwicach, że zamierza odzyskać pas wagi średniej (do 84 kg), który stracił rok temu, gdy Mameda brutalnie znokautował Roberto Soldić. Ale Chorwata już nie ma w KSW, bo zamierza podbić azjatycką federację ONE Championship. Ale sytuacja w tej dywizji jest bardzo ciekawa.

Mamed zajmuje drugie miejsce w rankingu, a liderem zestawienia jest Paweł Pawlak (21-4), który niedawno pokonał Toma Breese'a (15-4), byłego zawodnika UFC.

Ranking wagi średniej KSW:

Mistrz - brak