To byłby prawdziwy hit. Polak może stanąć do walki z legendą UFC. WOW

Krzysztof Jotko to jeden z najlepszych polskich zawodników MMA. Pewnie lepiej kojarzą go amerykańscy kibice, bo walczy dla UFC już od 2013 roku. Zawodnik wagi średniej w karierze stoczył 28 walk, z czego wygrał aż 23. Ostatni raz był widziany w oktagonie w październiku, gdy pokonał Mishę Curkunova. Kilka dni temu Jotko pochwalił się nowym kontraktem z UFC, na mocy którego ma stoczyć cztery walki. Z kim ma się zmierzyć?

REKLAMA

Zobacz wideo Kawulski o filmie "Jak pokochałam gangstera?"

Wstrząsający nokaut w UFC. Jedno kopnięcie i booom [WIDEO]

Jotko kontra Weidman?

Oficjalnie wciąż nie wiadomo, ale Paweł Wyrobek z Polsatu Sport napisał na Twitterze, że może to być były mistrz UFC!

"Ćwierkają ptaszki, że Krzysztof Jotko wróci w kwietniu by walczyć o powrót do rankingu kategorii średniej w starciu z.. byłym mistrzem tej kategorii, Chrisem Weidmanem. Ciekawy scenariusz" - napisał Wyrobek.

Jeżeli to starcie faktycznie dojdzie do skutku, to będzie to jedna z najciekawszych walk w historii polskiego MMA. Okej, 37-letni Amerykanin (15-6) przegrał aż trzy z ostatnich czterech pojedynków, ale to wciąż wielkie nazwisko i groźny zawodnik. W swoim ostatnim starciu doznał kontuzji nogi, więc ze zwycięstwa cieszył się Uriah Hall (17-10).

Wow! Co za kopnięcie! To będzie nowa gwiazda UFC?! [WIDEO]

Nie da się opowiedzieć o historii UFC bez Weidmana, który w przeszłości pokonywał takie legendy jak: Anderson Silva (i to dwa razy!), Vitor Belfort, Lyoto Machida czy Demian Maia.

Jedną z najbardziej kultowych walk Amerykanina było pokonanie Silvy, gdy Brazylijczyk prowokował Weidmana nie trzymając gardy. I nie był to dobry pomysł.

Z kolei Jotko jest dość wszechstronnym zawodnikiem. Jego największym atutem są defensywne zapasy. Polak ma najwyższy współczynnik obrony obaleń w historii wagi średniej UFC - 87,1 %. Tym samym wyprzedza Israela Adesanyę, czyli mistrza wagi średniej.