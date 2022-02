Wow! Co za kopnięcie! To będzie nowa gwiazda UFC?! [WIDEO]

Szawkat Rachmonow przeważał już od pierwszego gongu. Świetnie kontrolował dystans dzięki swojemu boksowi, a zarazem imponował unikami. Carlston Harris miał kłopot, aby go w ogóle trafić. W pewnym momencie zawodnik z Gujany, małego państwa Ameryki Południowej, oberwał potężnym kopniakiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef KSW o Chalidowie. "To dla mnie trudne, bo to mój przyjaciel"

"Słowik" pojawił się na gali High League 2. Jest reakcja

I tu zatrzymajmy się na moment, bo tzw. obrotówka, jaką popisał się Kazach, to jedna z najtrudniejszych technik w MMA. Po tym kopnięciu, wygrana była formalnością. Wystarczyło już tylko doskoczyć do rywala i dobić go kilkoma "młotkami". Tak też się stało:

Dla Rachmonowa to 15. wygrana w karierze i wciąż pozostaje niepokonany. Ma wszystko, aby stać się nową gwiazdą UFC. Wcześniej był mistrzem organizacji M-1 Global w wadze półśredniej. Warto zaznaczyć, że 27-latek wszystkie dotychczasowe walki kończył przed czasem.

High League 2. Wyniki gali. "PashaBiceps" nowym królem High League

W walce wieczoru gali Las Vegas Sean Strickland pokonał Jacka Hermanssona przez niejednogłośną decyzję sędziów (2x 49-46, 47-48).

Wyniki gali UFC Vegas 47

185 lb: Nick Maximov pok. Punahele Soriano przez niejednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 28-29)

170 lb: Shavkat Rakhmonov pok. Carlstona Harrisa przez KO (obrotówka i ciosy w parterze) w 1. rundzie, 4:10

205 lb: Brendan Allen pok. Sama Alveya przez poddanie (duszenie zza pleców) w 2. rundzie, 2:10

185 lb: Bryan Battle pok. Treseana Gore’a przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 29-28)

145 lb: Julian Erosa pok. Stevena Petersona przez niejednogłośną decyzję sędziów (2x 29-28, 28-29)

Karta wstępna: