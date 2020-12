Sensacja! Polak pobił historyczny rekord UFC

Profil na Twitterze "MMA By The Numbers" opublikował listę zawodników z najwyższym czynnikiem procentowym obrony obaleń w historii UFC w wadze średniej, czyli do 84 kg. Na pierwszym miejscu znalazł się Krzysztof Jotko (22-4). Polak może się pochwalić wynikiem 87.1%.

Najwyższy współczynnik obrony obaleń w historii wagi średniej UFC:

Krzysztof Jotko – 87.1 % Israel Adesanya – 86.5 % Yushin Okami – 84.6 % Cezar Fereira – 84.6 % Sam Alvey – 84.1 % Rich Franklin – 83.3 % Alessio Di Chirico – 83.3 % Robert Whittaker – 81.0 % Marvin Vettori – 80.8 % Yoel Romero – 80.6 %

Krzysztof Jotko miał wystąpić na październikowej gali UFC Fight Night 181 w Las Vegas. Jednak został wykluczony przez kontuzję - złamanie palca u stopy.

- Niestety, moja następna walka z Makhmudem się nie odbędzie. Te przygotowania nie były dla mnie łatwe od samego początku. Parę dni temu w trakcie jednego ze sparingów złamałem palec u stopy, dlatego nie mogę walczyć. Bardzo przepraszam Makhmuda Muradova, że wypadłem z rywalizacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się w oktagonie! - zadeklarował Jotko.

Jotko walczy dla Ultimate Fighting Championship już od 2013 roku. W tym czasie stoczył 13 pojedynków. Aktualnie posiada świetną passę trzech wygranych z rzędu. W swoim ostatnim boju na UFC on ESPN 8 wypunktował Eryka Andersa (13-5).