"Szmata bez zasad". Ochroniarze nie zdążyli. Gruba awantura przed galą w Krakowie

- Szmata bez zasad. Trzeci raz z partyzanta, ale zobaczymy jutro [w sobotę]. Jutro dostanie za to karę. Obiecuję. Musi mnie ciężko znokautować, żeby mnie z tej klatki wynieśli. Dopóki moje serce będzie biło i głowa będzie kontaktowała, zostawię całe serce. Obiecuję to wam - powiedział Alan Kwieciński na ważeniu przed sobotnią galą High League 2 w Tauron Arenie w Krakowie, gdzie próbował stanąć twarzą w twarz z Denisem Załęckim. Ale no właśnie... próbował, bo na ważeniu doszło do awantury.

REKLAMA

Zobacz wideo Mówiła, że jest za stara na MMA, ale zmieniła zdanie. "Klatka daje mi wolność"

Dziennikarz usunięty sprzed stadionu w Pekinie. "Bolesna ilustracja stanu wolności mediów" [WIDEO]

"Dobra, nic z tego nie będzie"

Kwieciński to zawodnik sportów walki, ale także osobowość medialna, którą kojarzyć możecie z programów "Warsaw Shore" czy "Ex na plaży". Debiut w klatce ma już za sobą. Podobnie jak Denis Załęcki - jego rywal, właściciel i założyciel federacji The War, który sam o sobie mówi, że ze sportami walki związany jest od dziecka. Że zaraził go nimi jego ojciec - Dawid, który sam ma na swoim koncie sukcesy w kickboxingu.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W piątek, na ważeniu, Załęcki junior uderzył Kwiecińskiego z łokcia. Organizatorzy później jeszcze dwukrotnie próbowali doprowadzić do tego, by obaj stanęli ze sobą twarzą w twarz, ale emocje były zbyt duże. - Dobra, nic z tego nie będzie - powiedzieli zrezygnowani organizatorzy, kiedy Kwieciński i Załęcki nawet jeszcze przed sobą nie stanęli, a znowu ruszyli do siebie z pięściami.

"Mógł mnie uszkodzić przed samą walką"

- Dlaczego zachowałeś się tak agresywnie, poleciał łokieć? - zapytał konferansjer Załęckiego, który został na scenie. - Słuchaj, ja stanąłem normalnie, a on podszedł do mnie pierwszy z banią. Na ch*j prowokuje? Musnąłem go lekko, nie chciałem go ociąć, nic. Gdybym chciał, to bym mu wyj***ł raz i by padł - tłumaczył Załęcki.

Kwiecińskiego nie było wtedy na scenie, ale po chwili na nią wrócił, a po ważeniu w rozmowie z Mateuszem Kaniowskim zdradził, że będzie domagał się, by właściciele zabrali Załęckiemu część wypłaty. - Tak się nie robi. To jest niesportowe zachowanie. Mógł mnie uszkodzić przed samą walką. Na pewno będę domagał się, żeby zabrali mu część z wypłaty - przyznał Kwieciński.

Szpilka kontra Włodarczyk w klatce? Wasilewski reaguje. W punkt

Podczas sobotniego High League 2 odbędzie się osiem pojedynków, w których udział wezmą także inne gwiazdy Instagrama, Facebooka, YouTube'a czy TikToka. Wydarzenie odbędzie się w krakowskiej Tauron Arenie. Galę będzie można obejrzeć jedynie poprzez transmisję PPV, do której dostęp kosztuje 27,99 złotych.

High League 2. Pełna karta walk: