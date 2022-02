Przeraźliwe gwizdy w Tauron Arenie dla wygranego. Zaczął wyzywać publiczność

- Szmata bez zasad. Trzeci raz z partyzanta, ale zobaczymy jutro [w sobotę]. Jutro dostanie za to karę. Obiecuję. Musi mnie ciężko znokautować, żeby mnie z tej klatki wynieśli. Dopóki moje serce będzie biło i głowa będzie kontaktowała, zostawię całe serce. Obiecuję to wam - powiedział Alan Kwieciński na ważeniu przed sobotnią galą High League 2 w Tauron Arenie w Krakowie, gdzie próbował stanąć twarzą w twarz z Denisem Załęckim. Ale no właśnie... próbował, bo na ważeniu doszło do awantury. Denis brutalnie uderzył Alana łokciem w głowę, gdy stanęli twarzą w twarz. A jak bylo w klatce?

Alan słowa dotrzymał. Zostawił serce w klatce. Był skazywany na porażkę, bo Denis jest cięższy o ponad 20 kg, ale wytrwał trzy rundy. Kwieciński kilkukrotnie leżał na deskach i był liczony, ale wierzył w wygraną, bo Denis od początku drugiej rundy wyraźnie opadał z sił. Sędziowie nie mieli jednak żadnych wątpliwości i to właśnie Załęcki wygrał na punkty. Po walce Alan otrzymał za swoją postawę wielkie brawa, a Denis - za zachowanie przed walką - został przeraźliwie wygwizdany. Zwycięzca zaczął wyzywać publiczność. - Zamknijcie mordy! Sami ku..a wyjdzie do klatki i się sprawdźcie - krzyczał Denis.

Kwieciński to zawodnik sportów walki, ale także osobowość medialna, którą kojarzyć możecie z programów "Warsaw Shore" czy "Ex na plaży". Debiut w klatce ma już za sobą. Podobnie jak Denis Załęcki - jego rywal, właściciel i założyciel federacji The War, który sam o sobie mówi, że ze sportami walki związany jest od dziecka. Że zaraził go nimi jego ojciec - Dawid, który sam ma na swoim koncie sukcesy w kickboxingu.

Podczas sobotniego High League 2 jest zaplanowanych osiem pojedynków, w których udział wezmą także inne gwiazdy Instagrama, Facebooka, YouTube'a czy TikToka.