UFC ostrzega. Jan Błachowicz musi uważać! Co za nokaut [WIDEO]

Od dłuższego czasu eksperci analizują pojedynek, który będzie hitem gali UFC 267. Wielu z nich twierdzi, że Jan Błachowicz jest zdecydowanie lepszy w stójce, ale 42-letni Brazylijczyk Glover Teixeira również posiada umiejętności, które pozwolą mu zagrozić Polakowi.

UFC przypomina jeden z nokautów Glovera Teixeiry

Glover Teixeira wygrał przez nokaut aż 18 walk, co jest lepszym wynikiem w porównaniu z Janem Błachowiczem, który w taki sposób wygrał osiem pojedynków. To spora przewaga na korzyść Brazylijczyka, zwłaszcza że tylko trzy stoczone pojedynki więcej (39 do 36).

W ostatnich latach Teixeira kończył nokautami starcia między innymi z Anthonym Smithem czy Rashadem Evansem. Sposób zakończenia walki z drugim z tych zawodników przypomniała organizacja UFC, zapowiadając tym samym nadchodzącą galę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Po dwóch ciosach w stójce Brazylijczyk powalił rywala, gdzie kilkoma kolejnymi uderzeniami zmusił sędziego do przerwania walki.

Podczas gali UFC 267 w Abu Zabi, która odbędzie się w sobotę 30 października, pojedynki stoczą również Marcin Tybura (22-6; z Aleksandrem Wołkowem, 33-9) oraz Michał Oleksiejczuk (15-4; z Szamilem Gamzatowem, 14-0). Początek gali zaplanowano na godzinę 17:00. Starcie Jana Błachowicza z Gloverem Teixeirą będzie walką wieczoru. Rozpocznie się około godziny 23:00.