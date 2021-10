Joanna Jędrzejczyk reaguje na usunięcie jej z rankingu UFC

Była mistrzyni UFC wagi słomkowej zapowiedziała, że chciałaby się ponownie pojawić w oktagonie w pierwszym kwartale 2022 roku. Obecnie jednak Jędrzejczyk została usunięta z rankingu najlepszych zawodniczek organizacji, bowiem ostatni pojedynek stoczyła w marcu 2020 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Jędrzejczyk przegrała po świetnej walce. "Uznajmy ten pojedynek za najlepszy w historii"

KSW wybrało nokaut wieczoru! Wielka chwila Polaka [WIDEO]

Joanna Jędrzejczyk twierdzi, że UFC jej potrzebuje

W wywiadzie dla serwisu Onet Sport Jędrzejczyk wyjaśniła, że taka decyzja wcale jej nie dołuje, ponieważ jest to normalna sytuacja, a kiedy już odbędzie walkę, ponownie pojawi się w rankingu. Co więcej, 34-latka przyznała, że organizacja jej potrzebuje.

- Powrót na pewno będzie wielki. UFC wie, jak ogromną wartością jestem dla tej federacji i organizatorzy nie zrobią walki z zawodniczką poniżej czołowej piątki. Będą chcieli widowiska. Oni mnie potrzebują. Zarabiam dla nich duże pieniądze, ponieważ bardzo dużo ludzi wykupuje na mnie PPV i przychodzi oglądać moje walki. Tym bardziej po tak widowiskowej walce, jaką dałam 19 miesięcy temu - stwierdziła.

Więcej treści sportowych znajdziecie na Gazeta.pl.

Jędrzejczyk niebawem rozpocznie przygotowania

34-latka zdradziła, że chce wrócić do walki w pierwszym kwartale przyszłego roku. - Do walki planuję wrócić na przełomie marca i kwietnia. W styczniu wracam do Stanów Zjednoczonych. Od półtora miesiąca, właściwie od dwóch ciężko trenuję. Mam bardzo duży progres treningowy, ale poza tym zajmuję się również innymi rzeczami. Kariera sportowca nie trwa wiecznie i bardzo się cieszę, że mam te możliwości i mam na tyle wiedzy, by zajmować się również innymi sprawami. Prowadzę swoją działalność i spółki, inne interesy - stwierdziła.

Ostatni pojedynek Joanna Jędrzejczyk stoczyła 7 marca 2020 roku z Weili Zhang. Polka przegrała wówczas mistrzowskie starcie na punkty. Pojedynek stał na bardzo wysokim poziomie i był niezwykle wyrównany, a organizacja UFC uznała go za najlepszą walkę roku.

KSW odpaliło bombę! "Mam nadzieję, że będę fruwał w klatce"

Urodzona w Olsztynie Jędrzejczyk rozpoczęła karierę w UFC w 2014 roku. Od tamtego czasu stoczyła 14 pojedynek i wywalczyła mistrzowski pas wagi słomkowej. Obecnie zajmuje one drugie miejsce w rankingu wagi słomkowej UFC.