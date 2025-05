Linette ogłasza ws. końca kariery. Oto jej nowe zajęcie

Magda Linette nie może na razie tego sezonu zaliczyć do udanych. Polska tenisistka wystartowała w jedenastu turniejach, ale w żadnym z nich nie awansowała do półfinału. Jej najlepsze wyniki to ćwierćfinały w Abu Zabi oraz Miami.

Magda Linette zdradziła, co będzie robić po skończeniu kariery

W październiku ubiegłego roku 33-letnia Magda Linette znów została spytana, kiedy zakończy karierę. - Co roku odpowiadam: za trzy lata - odpowiedziała wtedy krótko Polka.

Teraz Linette podczas wydarzenia Impact'25 w Poznaniu opowiedziała o swoich planach po zakończeniu sportowej kariery.

- Odbyłam drobny staż w WTA i wiem, chociaż mniej więcej, jak działają tam struktury. Teraz otworzyłam swoją fundację i zaczęłam mocno pracować z mediami społecznościowymi, które naprawdę fajnie zaczynają działać. Powoli zaczynam się troszkę bardziej edukować, jeśli chodzi o biznes i działania typowo wizerunkowe. Nie mam jeszcze żadnej konkretnej idei, co będę konkretnie robić, ale myślę, że rozwijam się pod kątem tylu kierunków, że będę naprawdę bardzo elastyczna. Więc myślę, że będę w stanie pójść w różne kierunki biznesowe i wizerunkowe - powiedziała Magda Linette.

Polka teraz wystartuje w wielkoszlemowym turnieju Roland Garros. Rok temu Linette w Paryżu przegrała 1:6, 1:6 już w I rundzie z Rosjanką Ludmiłą Samsonową (21. WTA). Dwa lata temu odpadła też w tej samej fazie. Wtedy pokonała ją Kanadyjka Leylah Annie Fernandez (26. WTA) 6:3, 1:6, 6:3.

Najlepszy wynik Linette w RG to III runda (w latach 2017 i 2021).