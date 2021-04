Przerażająca kontuzja na gali UFC 261. Pierwsze kopnięcie [WIDEO]

Walka pomiędzy Chrisem Weidmanem a Uriahem Hallem na UFC 261 trwała zaledwie kilkadziesiąt sekund. Już przy swoim pierwszym ataku Amerykanin złamał nogę.

Dramat Weidmana! Złamał nogę w pierwszych chwilach walki na UFC 261!

Weidman kopnął Halla, ale zrobił to tak niefortunnie, że jego prawa noga chwilę później wygięła się pod nienaturalnym kątem. Dodatkowo zawodnik chciał jeszcze ponownie stanąć na tę nogę, ale gdy ta wróciła na matę, była już na tyle wygięta, że pod ciężarem ciała Amerykanina, sprawiła, że ten się przewrócił i mógł jeszcze pogłębić uraz.

Chwilę po zdarzeniu stało się jasne, że Hall wygrał walkę, bo Weidman nie będzie mógł jej dokończyć. Zwycięzca był jednak oszołomiony tym, co zobaczył i padł na kolana. Po walce życzył zdrowia swojemu rywalowi, który opuścił halę na noszach, na których został zaniesiony do karetki i odwieziony do szpitala.

Osiem lat temu w walce z Weidmanem takiej samej kontuzji doznał jego rywal

Dla Weidmana ta sytuacja to wyjątkowe odniesienie do przeszłości. Osiem lat temu w innej z jego walk bardzo podobnej, jeśli nie identycznej kontuzji doznał Anderson Silva. Po jednym z kopnięć jego noga wygięła się tak samo nienaturalnie, jak podczas UFC 261 w przypadku Weidmana.

Weidman to mistrz UFC w wadze średniej z lat 2013-2015. Dla "The All-Americana" to była szósta porażka w 21 walkach w UFC w karierze. Dla Jamajczyka Halla to 17 zwycięstwo w 26 walkach.

Pozostałe walki gali UFC 261:

Walka wieczoru:

170 lb: Kamaru Usman pokonał Jorge Masvidala przez KO w drugiej rundzie (czas - 1:02)

Karta główna:

115 lb: Rose Namajunas pokonała Weili Zhang przez TKO w pierwszej rundzie (czas - 1:18)

125 lb: Valentina Shevchenko pokonała Jessica Andrade przez TKO w drugiej rundzie (czas - 3:19)

205 lb: Anthony Smith pokonał Jimmy’ego Crute’a przez TKO w pierwszej rundzie