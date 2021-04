Oficjalnie: Pudzianowski poznał rywala! "Nie nazwałbym tego freak fightem"

W ostatnich miesiącach miało dojść do pojedynku Łukasza Jurkowskiego z Szymonem Kołeckim, ale na kontuzje obu zawodników uniemożliwiły to starcie. Jednak Juras wróci do klatki na walkę z inną gwiazdą KSW - Mariuszem Pudzianowskim. Warto dodać, że obaj trenują w tym samym klubie, czyli warszawskim WCA Fight Club. Jurkowski głównie trenuje z Robertem Joczem, trenerem m.in. Mariana Ziółkowskiego (mistrza KSW) czy Jana Błachowicza (mistrza UFC). Ćwiczy także pod okiem Roberta Złotkowskiego. Z kolei Pudzianowskiego trenuje Arbi Szamajew. Trzeba jednak pamiętać, że np. Daniel Omielańczuk (zawodnik ACA) ćwiczy u Jocza, ale też bywa sparingpartnerem Pudzianowskiego.

Zobacz wideo Pudzianowski vs Jurkowski na KSW 61? "Będzie wielkie zamieszanie i wielka afera w klatce"

"Łukasz Jurkowski stał się lekko już celebrytą"

- Nie nazwałbym tego freak fightem, broń Boże, ale to jest pomysł na walkę wieczoru w starym stylu. Na pewno ten pojedynek ma szanse marketingowe, głównie ze względu na to, że Mariusz Pudzianowski cały czas jest interesujący, a Łukasz Jurkowski stał się lekko już celebrytą - mówi Jacek Adamczyk, dziennikarz MMARocks.

Pudzianowski ostatni raz był w klatce na gali nr. 59, jednak w ostatniej chwili jego przeciwnik Bombardier trafił do szpitala, a jego zastępca Nikola Milanović przegrał przez TKO już w pierwszej rundzie. Natomiast Juras wrócił do treningów i zapowiada, że za około dwa miesiące wraca do klatki.

Juras w 2011 roku zakończył karierę, ale po sześciu latach przerwy ją wznowił. Od tego czasu stoczył trzy walki. Na PGE Narodowym pokonał na punkty Thierry'ego Sokoudjou, a następnie przegrał z Martinem Zawadą, bo ze względu na pęknięty mostek nie był w stanie kontynuować walki. W kwietniu 2019 roku rywalem Jurkowskiego był Stjepan Bekavac, ale Chorwat już na początku pojedynku odniósł kontuzję i musiał się poddać.

