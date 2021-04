KSW 60. Surdu wysokim kopnięciem zgasił rywalowi światło. "Kto wie, czy to nie nokaut roku" [WIDEO]

Ta walka nie miała wyraźnego faworyta. Jeśli już, to był nim Polak. Kacper Koziorzębski wolno się rozkręcał, ale gdy wydawało się, że zaczyna się dobrze czuć w klatce, to Ion Surdu popisał się pięknym high kickiem. Koziorzębski padł bezwładnie na matę, a sędzia musiał zakończyć walkę już w pierwszej rundzie.

- Łooooooooooo! - w swoim stylu krzyknął Łukasz Jurkowski. - Nokaut gali! Kto wie, czy to nie nokaut roku! Niebywała akcja Surdu - dodał Andrzej Janisz, drugi komentator. Wiele wskazuje, że Surdu dostanie bonus finansowy od KSW za nokaut gali.

W ostatnich miesiącach miało dojść do pojedynku Łukasza Jurkowskiego z Szymonem Kołeckim, ale na kontuzje obu zawodników uniemożliwiły to starcie. Jednak Juras wróci do klatki na walkę z inną gwiazdą KSW - Mariuszem Pudzianowskim. Warto dodać, że obaj trenują w tym samym klubie, czyli warszawskim WCA Fight Club. Jurkowski głównie trenuje z Robertem Joczem, trenerem m.in. Mariana Ziółkowskiego (mistrza KSW) czy Jana Błachowicza (mistrza UFC). Ćwiczy także pod okiem Roberta Złotkowskiego. Z kolei Pudzianowskiego trenuje Arbi Szamajew. Trzeba jednak pamiętać, że np. Daniel Omielańczuk (zawodnik ACA) ćwiczy u Jocza, ale też bywa sparingpartnerem Pudzianowskiego.

- Nie nazwałbym tego freak fightem, broń Boże, ale to jest pomysł na walkę wieczoru w starym stylu. Na pewno ten pojedynek ma szanse marketingowe, głównie ze względu na to, że Mariusz Pudzianowski cały czas jest interesujący, a Łukasz Jurkowski stał się lekko już celebrytą - mówi Jacek Adamczyk, dziennikarz MMARocks.