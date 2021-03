Przeraźliwa kontuzja w walce wieczoru UFC. "Moje serce jest strzaskane"

Rywalem Palestyńczyka był powracający po dłuższej przerwie do oktagonu Anglik Leon "Rocky" Edwards. Ostatnią walkę stoczył 20 lipca 2019 roku. Mógł się on pochwalić serią ośmiu wygranych z rzędu i trzecim miejscem w rankingu kategorii półśredniej. Belal Muhammad natomiast ostatni raz walczył dokładnie miesiąc wcześniej i miał za sobą cztery wygrane z rzędu.

Wojownicy spokojnie rozpoczęli pojedynek. Obaj wyprowadzili po jednym wartym uwagi ciosie. Muhammadowi udało mu się docisnąć rywala do siatki i uderzyć go łokciem. W odpowiedzi "Rocky" trafił rywala wysokim kopnięciem. Ten się zachwiał, ale doprowadził do klinczu i wytrzymał do końca rundy. W jej trakcie Edwards usłyszał ostrzeżenie od sędziego Herba Deana. Dotyczyło ono tego, aby Brytyjczyk pamiętał o zaciskaniu pięści. Jak się okazało, miało to kluczowe znaczenie w drugiej rundzie.

Brzydka kontuzja Muhammada i koniec walki "Moje serce jest strzaskane"

W niej Edwards wyprowadził kopnięcie na wątrobę przeciwnika, ale jednocześnie zaatakował do otwartą dłonią. Niestety, palcami trafił w oko Muhammada. Ten krzyknął i upadł. Do klatki wkroczył lekarz. Niestety, oko Palestyńczyka wyglądało źle i puchło w miarę upływu czasu. Muhammad nie był już w stanie kontynuować pojedynku. Walka została zakończona i uznana za nieodbytą.

- Moje serce jest strzaskane. To moja pierwsza walka wieczoru i kończy się ona w taki sposób, ale Bóg planuje najlepiej. Przepraszam fanów i UFC, zasługujecie na pełną walkę. Dzięki Bogu mój wzrok się poprawia, nie mam stałych uszkodzeń. Wrócę i chcę rewanżu z Edwardsem – napisał na Twitterze Muhammad, publikując również zdjęcia uszkodzonego oka.

To druga taka decyzja w trakcie tej gali. Wcześniej starcie Darrena Stewarta z Erykiem Andersem również zostało uznane za nieodbyte. Anders uderzył kolanem w głowę rywala, który był w parterze. Zaledwie tydzień temu podobna sytuacja miała miejsce w walce o pas mistrzowski w wadze koguciej. Tam doszło do dyskwalifikacji aktualnego mistrza, Piotra Jana. Pas zdobył Aljamain Sterling.