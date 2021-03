Błachowicz spotkał się po swojej walce z legendą UFC. Jest nagranie zza kulis [WIDEO]

Na kanale UFC na YouTube ukazał się fragment materiału zza kulis gali UFC 259: The Thrill and the Agony. Poza fragmentami z walki Jana Błachowicza z Israelem Adesanyą i po zwycięstwie Polaka, widać także choćby jak przebiegło jedno ciekawe spotkanie po rozstrzygnięciu pojedynku.

Wyjątkowe spotkanie Błachowicza po walce. Legenda wskazała mu, czemu wygrał

- Dzięki za wsparcie, bardzo to sobie cenię - powiedział Błachowicz, gdy zobaczył, że za kulisami czeka na niego Chabib Nurmagomiedow, legenda MMA i mistrz UFC w wadze lekkiej, który zakończył karierę po gali UFC 254 w październiku zeszłego roku. - Świetna walka, wiesz czemu ją wygrałeś? Obalenie, obalenie do zapasów, a zapasy to siła! - mówił Polakowi.

Błachowicz uścisnął się jeszcze z Nurmagomiedowem i powiedział mu, że oglądał wiele jego walk. Ten życzył mu jeszcze powodzenia i Polak poszedł odpocząć po walce. W kolejnej scenie trzyma jeszcze butelkę whisky, którą dostał od "bossa", czyli prawdopodobnie Dany White'a. - Otworzymy ją później - stwierdził Błachowicz.

Błachowicz za wygraną z Adesanyą zarobił ponad pół miliona dolarów

Według zagranicznych mediów za wygraną walkę z Israelem Adesanyą (20-1) Jan Błachowicz (28-8) zarobił aż 540 tysięcy dolarów. A do tego mogą dojść jeszcze nieujawnione premie oraz wpływy ze sprzedaży pay-per-view. Zdaniem serwisu thesportsdaily.com to najwyższa gaża Polaka w historii jego występów w UFC, choć to nie powinno nikogo dziwić, bo Błachowicz bronił mistrzowskiego pasa.

