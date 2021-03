Wygrywał w UFC, teraz będzie walczył dla FEN. Hitowy transfer polskiej federacji!

Taylor Lapilus ma na koncie 19 walk, a wygrał aż 16 z nich. Kilka lat temu walczył pod szyldem największej organizacji MMA na świecie, czyli UFC. W amerykańskiej federacji wygrał trzy z czterech walk. 28-letni Francuz pokonał: Rocky'ego Lee, Yuta Sasakiego i Leandro Issa. Przegrał jedynie z Erikiem Perezem.

REKLAMA

Zobacz wideo Błachowicz przerywa milczenie ws. szefa UFC. "Mieli wielki plan, a Polak go zniszczył"

Sztos! Kibice zachwyceni przed walką Pudziana z Bombardierem [WIDEO]

Po raz ostatni Francuz widziany był w akcji w grudniu 2019 roku, kiedy na gali ARES FC 1 pokonał Marcosa Breno (13-2). Teraz Lapinus będzie walczył dla FEN. Polscy kibice i eksperci byli mocno zaskoczeni tym transferem.

Lapilus dołącza do dywizji koguciej, którego pasa posiadaczem jest Jonas Magard (12-4). Duńczyk do pierwszej obrony ma przystąpić na nadchodzącej gali FEN 33. Wszystko wskazuje, że jego rywalem będzie właśnie Lapilus.

Inne starcia na gali FEN 33

Dominik Zadora (25-8) podejmie Pavla Sacha (9-3) podczas gali FEN 33: LOTOS Fight Night. Pojedynek odbędzie się na dystansie trzech rund i zakontraktowano go w limicie umownym do 80 kilogramów. Na gali zawalczy też Izabela Badurek (8-6, 2 KO, 5 SUB), która zmierzy się z Jekateriną Szakalową (4-1, 1 KO, 2 SUB). Wydarzenie odbędzie się 27 marca.