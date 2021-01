Błachowicz chciałby skorzystać z pomocy Chalidowa. "On ma taki dziwny styl"

Gala UFC 259 odbędzie się 6 marca 2021 roku. W trakcie wydarzenia dojdzie do pierwszej walki Jana Błachowicza o obronę pasa mistrzowskiego w wadze półciężkiej. "Cieszyński Książę" zmierzy się z mistrzem UFC w wadze średniej - Israelem Adesanyą. Aby odpowiednio przygotować się do walki, Błachowicz powiedział, dlaczego chciałby sparować z Mamedem Chalidowem.

- Na Instagramie wyskoczyło mi jakieś zdjęcie Mameda i tak sobie pomyślałem, że przecież on ma taki dziwny styl. Będę musiał o tym porozmawiać z trenerami... no i oczywiście pytanie, czy Mamed będzie chętny do przyjazdu i pomocy - powiedział Jan Błachowicz w rozmowie z "TVP Sport".

Jan Błachowicz w trakcie przygotowań przed walką z Adesanyą. "Pasuje idealnie"

Błachowicz już kilka dni temu przyznał, że musi przygotować się na mocne kopnięcia, z których słynie Israel Adesanya. W tym celu rozpoczął współpracę z innym zawodnikiem KSW, Izu Ugonohem - mistrzem Europy i świata amatorów w formule K-1 oraz sześciokrotnym mistrzem Polski w kickboxingu.

- Tutaj w klubie na miejscu nie brakuje nikogo. Pierwszy, który przychodzi mi do głowy to Izu Ugonoh, który warunkami, oprócz tego, że jest dużo cięższy, pasuje idealnie. I wzrostem, stylem poruszania się i zasięgiem - podkreśla mistrz UFC w wadze półciężkiej.

Mamed Chalidow jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich zawodników MMA. W swojej karierze kilkukrotnie zdobywał tytuły mistrzowskie. Pierwszy pas zdobył w 2009 roku w wadze półciężkiej oraz w 2015 roku w wadze średniej. Od października 2020 roku ponowny mistrz KSW w wadze średniej po tym, jak znokautował w pierwszej rundzie Scotta Askhama.