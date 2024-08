Fornal stanął przed kibicami i wypalił. Poleciał klasykiem!

Polscy siatkarze w sobotnim finale przegrali 0:3 z Francją, ale i tak mają ogromne powody do zadowolenia. Po 44 latach przerwy ponownie sięgnęli po olimpijski medal. Z Paryża przywiozą srebro. Kibice już oklaskują sukces naszej drużyny i jeszcze na francuskiej ziemi spora grupa z fanów z Polski przybyła, by zobaczyć się z naszymi medalistami. Największe owacje zebrał... Tomasz Fornal. A to za sprawą jednego pamiętnego cytatu.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Kurek już jest ikoną! Niebywałe, czego dokonał

Fornal stanął przed kibicami. Ci mieli w pamięci tylko jedno. "Autor zjawiskowego cytatu"

W trakcie czwartego seta półfinałowego starcia z Amerykanami nasi rywale prowadzili już 20:18 i byli bardzo blisko wygranej w całym spotkaniu. Wtedy Nikola Grbić wziął czas, a płomienną przemowę na sam koniec wygłosił Fornal. - Dawać, k***a, nap*******y się z nimi, k***a - krzyknął do kolegów. Efekt? Polacy odwrócili losy seta i całego meczu. Wygrali 3:2 i awansowali do finału.

Słowa Fornala zrobiły wielką furorę. W mediach społecznościowych filmik z jego wypowiedzią doczekał się setek tysięcy wyświetleń. Nic więc dziwnego, że nawiązał do niej spiker, podczas spotkania z kibicami. - Autorem jednego zjawiskowego cytatu jest sami wiecie kto i myślę, że chętnie usłyszycie parę słów od Tomka - zapowiedział.

Fornal znowu to zrobił. Fani sami tego chcieli. "Nap********y się z nimi!"

Fornal tylko chwycił mikrofon i od razu rozległy się gromkie owacje. - Siema, ja nie wiem, co powiedzieć, bo Bartek (Kurek, który przemawiał wcześniej - przyp.red.) tak świetnie przedstawił naszą drużynę, podziękował... - rozpoczął nasz przyjmujący i nagle przerwały mu okrzyki kibiców: "Powiedz to samo!", co mocno go rozbawiło. - Dobra. To ja tylko powiem: "Nap********y się z nimi!" - rzucił i zaczął się śmiać.

Dla Tomasza Fornala olimpijskie srebro to największy sukces w karierze reprezentacyjnej. Wcześniej przyjmujący Jastrzębskiego Węgla zdobywał złoto Ligi Narodów i mistrzostw Europy (2023), a także tytuł wicemistrza świata (2022).