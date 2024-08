Świetny bieg Polki w finale. Nowy rekord życiowy. O włos od magicznej bariery

Klaudia Kazimierska sprawiła polskim kibicom miłą niespodziankę. W czwartek sensacyjnie zajęła piąte miejsce w swoim biegu półfinałowym na 1500 m i weszła do sobotniego finału. Finiszowała z czasem 4:03.49 i tym samym ustanowiła nowy rekord życiowy. Teraz znów wzniosła się na wyżyny swoich możliwości i jeszcze bardziej poprawiła życiówkę i to o ponad 3,5 sekundy.

Wspaniałe igrzyska Polki. Jest w czołowej 10-tce. I do tego ma dwa rekordy życiowe

Polka wystartowała bardzo mocno, ale rywalki szybko zaczęły jej odskakiwać. Kazimierska została w tyle, ale mimo to dzielnie walczyła o jak najlepszy wynik. Na metę wpadła na 10. miejscu na 12 uczestniczek. Mimo to ma powody do radości. Uzyskała czas 4:00.12, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. To także piąty najlepszy bieg Polki na tym dystansie w historii.

Do pobicia magicznej granicy czterech minut zabrakło zaledwie 0,12 s. Dlatego też Kazimierska miała pewien niedosyt. - Miałam być cierpliwa, a nie byłam. Myślę, że za szybko dobiegłam to pierwsze 600 m i zapłaciłam na dystansie. Te dziewczyny ruszyły naprawdę bardzo mocno. Wyszłam dobrze, ale za chwilę byłam ostatnia i biegłam sama praktycznie cały dystans. Cztery minuty... fajnie - kolejna życiówka, więc nie mogę mieć do siebie pretensji, ale jednak jest trochę żal - mówiła na antenie Eurosportu.

Klaudia Kazimierska niepocieszona. Ma jasny cel. "Jestem przygotowana"

Zadeklarowała jednak, że jeszcze w tym sezonie spróbuje pobiec poniżej czterech minut. - Rzuciłam się na metę i zabrakło tak tyci-tyci. Myślę, że jeszcze wystartuję gdzieś po igrzyskach i to będzie jeden bieg, a nie trzy i postaram się te cztery minuty połamać, bo jeśli w trzecim biegu tak wypadłam, to jestem przygotowana, by biegać poniżej czterech. Tylko trzeba takiego dobrego biegu, w którym będę wypoczęta - tłumaczyła.

Do medalu Polce sporo jednak zabrakło. Brązowa medalistka Brytyjka Giorgia Bell pobiegła 3:52.61, ustanawiając rekord kraju. Złoto wywalczyła Kenijka Faith Kipyegon, bijąc rekord olimpijski (3:51.29), a srebro Australijka Jessica Hull (3:52.56). W półfinale opadła druga z Polek Weronika Lizakowska, która również z igrzysk wyjeżdża z życiówką na poziomie 4:01.54.