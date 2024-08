Absolutnie niesamowita! Aleksandra Mirosław pobiła rekord świata! I to dwa razy

Aleksandra Mirosław już w kwalifikacjach pokazała rywalkom, że to ona jest główną kandydatką do złota olimpijskiego we wspinaczce na czas. W swoich obu podejściach do paryskiej ścianki dwukrotnie ustanowiła nowy rekord świata! Rywalki startujące wcześniej notowały nowe rekordy olimpijskie, ale biegi Polki były na dużo wyższym poziomie, wręcz kosmicznym.

