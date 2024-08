Iga Świątek reaguje na historyczny triumf siatkarzy. Jasny przekaz

Polska siatkówka na ten moment czekała 44 lata. Męska reprezentacja ponownie zagra w półfinale igrzysk olimpijskich. W poniedziałek zawodnicy Nikoli Grbicia przełamali trwającą od 20 lat tzw. klątwę ćwierćfinału i ograli reprezentację Słowenii 3:1. Teraz o finał zmierzą się ze zwycięzcą ćwierćfinału Brazylia - Stany Zjednoczone. Triumf naszej ekipy skomentowała już w mediach społecznościowych Iga Świątek.

Świątek zwróciła się do polskich siatkarzy. Prosty apel. "Róbcie swoje"

Nasza najlepsza tenisistka olimpijskie występy w Paryżu ma już za sobą. Po zdobyciu brązowego medalu postanowiła jednak pozostać na miejscu i w poniedziałek wspierała polskich siatkarzy z wysokości trybun. Po zwycięstwie doczekała się czegoś absolutnie wyjątkowego. 23-latka zeszła na parkiet i razem z całą drużyną stanęła do zdjęć i świętowała awans.

Gest polskich siatkarzy już robi furorę w sieci. Doceniła go także sama Świątek, która podziękowała za taką możliwość w mediach społecznościowych. - To było wspaniałe! Dzięki, że mogłam tam być i przez chwilę świętować z Wami. Róbcie swoje! - napisała na portalu X.

Pięknymi obrazkami z udziałem Świątek i siatkarzy wprost zachwyceni są polscy kibice. "Brawo Panowie, brawo Iga. To wielki dzień dla siatkówki. Liczymy na medal", "Teraz to do finału musisz tam siedzieć", "Ależ to było piękne! Jedność, polski teamie!", "Przyniosłaś im szczęście", "Iga baw się tam, ile się da!" - pisali w komentarzach pod wpisem tenisistki.

Świątek udostępniła także specjalną rolkę na InstaStories. Zamieściła na niej filmik, jak cieszy się razem z naszą reprezentacją i opatrzyła go charakterystycznym dla siebie hasłem: "Jazda". Podała też dalej wpis naszego przyjmującego Aleksandra Śliwki: "Iga Świątek dziękujemy za wsparcie".