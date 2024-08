Cały świat usłyszał słowa Abramowicz o Świątek. Natychmiastowa reakcja

- Trudno jednak coś zrobić z zewnętrznymi oczekiwaniami, które rosną wraz z poziomem oraz skalą sukcesu. Czasami potrzebujemy doświadczenia, jakiegoś trudnego bodźca, aby skonfrontować się z pewnymi rzeczami. Zdarzają się sytuacje, które uświadamiają nam, że jednak nie wiemy czegoś o sobie, o życiu, a dla sportowca, który w tak młodym wieku dochodzi do takiej pozycji i takiego sukcesu, takie lekcje są cenne - mówiła Daria Abramowicz w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Psycholożka Igi Świątek przyznała, że wieczór po meczu z Qinwen Zheng był jednym z najtrudniejszych w jej pracy. Broniła jednak swojej podopiecznej przed krytyką i starała się ściągnąć z niej presję oraz oczywiście uznała brązowy medal za sukces.

Świat reaguje na słowa Darii Abramowicz o Idze Świątek. "Jedni współczują, drudzy krytykują"

Na wywiad Darii Abramowicz zareagował portal Sportskeeda, który określił psycholożkę "jednym z najważniejszych członków sztabu Polki". Zagraniczni dziennikarze zauważyli, że jej słowa mocno polaryzują społeczeństwo i kibiców liderki światowego rankingu. "Jedni współczują, drudzy krytykują" - czytamy.

Jako przykłady krytyki wyróżniono kilka komentarzy. "Ona wydaje się być nieodpowiedzialna takimi stwierdzeniami. Te wymówki o "oczekiwaniu i presji" stają się nudne. Zachowują się, jakby to było coś nowego" - czytamy. "Pierwsza bierze na siebie całą chwałę, gdy idzie dobrze, to powinna wziąć krytykę i uznać, że jej praca najwyraźniej nie była skuteczna" - dodaje kolejny z wyróżnionych internautów. "Mówi dużo i używa wielkich, krzykliwych słów, ale nie wiadomo, co to znaczy. Dla mnie to nie ma sensu" - czytamy dalej.

"Buta, arogancja, przeświadczenie o dobrze wykonywanej pracy. No i rzucanie bon-motów i strofowanie kibiców" - znajdujemy w sekcji odpowiedzi na wywiad z Abramowicz.

Są jednak komentarze, które bronią psycholożki Świątek. "Trening mentalny to proces długotrwały" - zaznacza jeden z fanów. "Terapia to nie lekarstwo. Stres również wywołuje problemy ze zdrowiem psychicznym. Można to leczyć, ale całkowicie nie zniknie" - czytamy w kolejnym komentarzu.

"Tylko Iga może powiedzieć, czy praca z Darią jest efektywna. Prawdopodobnie już jej pomogła i nadal pomaga. Nie można od razu rozwiązać wszystkiego" - pisze jeden z fanów, broniąc Abramowicz.

"Kibice są podzieleni po tym, jak psycholog Igi Świątek, Daria Abramowicz, oceniła porażkę Polki w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu" - podsumowuje sytuacją "Sportskeeda".