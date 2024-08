Lawina komentarzy po wielkim triumfie Polaków. Totalna szaleństwo w sieci

Bardzo nieprzyjemna dla nas Słowenia i te przeklęte ćwierćfinały olimpijskie. Wiele naszych największych przekleństw zebrało się naraz, by w Paryżu pozbawić nas po raz kolejny marzeń. Do tego łomot od Włochów w ostatnim grupowym meczu (1:3). Polski kibic miał całą listę powodów, by być zestresowany do granic możliwości przed poniedziałkowym starciem.

Słowenia pokonana, klątwa pożegnana! Polska w półfinale!

Ale każda seria dobiega kiedyś końca! Te złe również. Wielki mecz polskich siatkarzy z jedną małą wpadką w postaci głupio przegranego drugiego seta. To nie ma jednak ostatecznie najmniejszego znaczenia. Polska była dziś o wiele lepsza od Słowenii i zespół Nikoli Grbicia zasłużenie awansował do półfinału olimpijskiego! Ateny, Pekin, Londyn, Rio de Janeiro, Tokio, ale nie Paryż. Ten poranek należał do nich!

Wielkie zwycięstwo polskich siatkarzy rzecz jasna nie przeszło bez echa wśród ekspertów, którzy na portalu X wpadli w prawdziwą ekstazę. "Po raz pierwszy od kiedy tutaj jestem nawet nie wiem, co mogę w takiej sytuacji napisać - jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam łzy w oczach. W tym momencie jestem chyba nawet najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Zawsze z wami! Zawsze z wami moja najlepsza drużyno na świecie! ZROBILIŚMY TO! ZROBILIŚMY TO! ZROBILIŚMY TO! ZROBILIŚMY TO! - pisał wzruszony Jakub Balcerzak. "MAMY TO! Koniec klątwy!" - obwieścił Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Czekaliśmy prawie 50 lat! "Tyle serc pękało"

"To było piękne. Przepraszam Nikolę i cały zespół za zwątpienie. To nie był dzisiaj cud. Cud to był z Brazylią. Dzisiaj to była siatkówka piękna. Kurek jest wielki, Janusz jest światowym topem, Leon miód, Kochan rewelacja. Przepraszam i jestem cholernie z was dumny!" - napisał Jakub Bednaruk z Polsatu Sport. Z kolei Jakub Seweryn w wymowny hashtagu docenił trenera naszej kadry Nikolę Grbicia. "#NikolaWieLepiej" - napisał dziennikarz Sport.pl

"Czekało na to tyle polskich siatkarskich pokoleń. Tyle nasłuchano się o klątwach. Tyle serc pękało przez kolejne edycje igrzysk. ONI TO ZROBILI. POLACY W PÓŁFINALE! A wiecie, co jest najlepsze? To dopiero początek pięknej historii w Paryżu" - stwierdziła Sara Kalisz z TVP Sport. "MAMY PÓŁFINAŁ!!! Koniec przeklętej klątwy ćwierćfinałów!!!! Od igrzysk w Atenach w 2004 za każdym razem odpadaliśmy na tym etapie. Asy Leona, serce Fornala, mental całej drużyny i wygrana ze Słowenią 3:1! Aaaaa!" - pisał równie rozemocjonowany Mateusz Ligęza z RadioZet.

"20 lat trwała klątwa polskich siatkarzy na igrzyskach. Widziałem każdy ćwierćfinał – od Aten do Paryża. Tyle było smutnych momentów, pełnych rozczarowań. Kamień ważący tonę spadł z serca. BRAWO" - dorzucił od siebie Bartosz Wieczorek z TVP Sport. "MAMY TO! POLSKA w półfinale igrzysk w Paryżu!. Znów półfinał po tylu igrzyskowych klęskach. Wreszcie!" - napisał Michał Pol z Kanału Sportowego.