Gwiazda igrzysk usunęła zdjęcie. Szybko zrozumiała błąd. Fani rozwścieczeni

Siedmioosobowa odmiana rugby jest częścią olimpijskiej rywalizacji od igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku. W Brazylii złote medale wywalczyły Fidżi wśród mężczyzn oraz Australia u kobiet. Pięć lat później w Tokio Fidżi obroniło tytuł, a w żeńskiej rywalizacji najlepsze okazały się Nowozelandki. Dyscyplina przyjęła się w olimpijskim programie naprawdę dobrze, więc nikt nie miał najmniejszego zamiaru z niej rezygnować i stało się jasne, że w Paryżu ponownie kibice będą mogli się emocjonować rozgrywkami rugbystów.

Australia ponownie zawiodła na igrzyskach

W stolicy Francji wśród pań faworytki były tylko jedne. Reprezentacja Australii w ostatnich latach wygrywała prawie wszystko, co było do wygrania. Women's Seven Series, mistrzostwa świata, Igrzyska Wspólnoty Narodów. Zawiodły jedynie podczas igrzysk w Tokio, gdzie nie wywalczyły nawet medalu, ale to mogło zadziałać na nie jako dodatkowa motywacja.

Niestety dla nich igrzyska znów okazały się ich wielkim przekleństwem. Australijki długo radziły sobie doskonale. Zdominowały rywalizację w grupie B, wychodząc z pierwszego miejsca bez najmniejszych kłopotów. Wielką Brytanię i RPA wręcz zmasakrowały, triumfując w obu przypadkach po 34:5, a Irlandię pokonały 19:14. Ćwierćfinał? Ponownie Irlandia, ale tym razem zero litości. Wielkie zwycięstwo 40:7. Wydawało się, że nic nie jest w stanie ich zatrzymać.

Rzeczywistość okazała się brutalna. Porażka w półfinale z Kanadą 12:21, a potem w meczu o brąz z USA 12:14. Ta druga bolała o tyle mocno, że Amerykanki decydujące punkty zdobyły w ostatnich sekundach spotkania. Po zakończeniu rywalizacji Australijkom pozostało jedynie zalać się łzami. Szczególnie rozczarowana mogła być jedna z ich największych gwiazd Charlotte Caslick. Odreagować wielką porażkę postanowiła poprzez dobrą zabawę. Ale przy okazji zaliczyła niemałą wpadkę.

Gwiazda rozwścieczyła fanów. Jeden niefortunny post na Instagramie wystarczył

Caslick opublikowała na swoim koncie na Instagramie zdjęcia z imprezy, na którą udała się już po zakończeniu rywalizacji. Dodatkowo opatrzyła je podpisem "czwarte miejsce na boisku, ale za to pierwsze poza nim". Jej post zdecydowanie nie przypadł do gustu fanom, którzy odebrali to, jakoby ich gwiazda nie była szczególnie przejęta ogromnym rozczarowaniem, jakie sprawili wszystkim je wspierającym.

Sama zawodniczka najwyraźniej także doszła do wniosku, że jej post był dość sporą wizerunkową wpadką, opublikowaną w niewłaściwym momencie. Niedługo po publikacji zdecydowała się go usunąć. Później zamieściła kolejny wpis, w którym dziękowała fanom oraz koleżankom z zespołu za wsparcie i wspólną walkę do końca.