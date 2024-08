Iga Świątek ogłosiła całemu światu. "Z przykrością muszę poinformować"

Iga Świątek była główną kandydatką do zdobycia złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. I do półfinałowego starcia z Qinwen Zheng wszystko wskazywało na to, że tak właśnie się stanie. Niestety Chinka w meczu z naszą reprezentantką wspięła się na wyżyny swoich umiejętności i sensacyjnie wygrała 6:2, 7:5. Załamana Świątek szybko musiała wziąć się w garść, ponieważ dzień później czekał ją pojedynek o trzecie miejsce. Tym razem na szczęście wszystko poszło zgodnie z planem.

Iga Świątek nie zagra w Toronto. Powód jest oczywisty

Polka zmierzyła się z Anną Karoliną Schmiedlovą, której nie dała praktycznie żadnych szans. Pomimo niewielkich problemów na początku spotkania szybko przejęła kontrolę, utrzymując ją do ostatniego gema. Po godzinie mecz zakończył się jej zwycięstwem 6:2, 6:1. Tym samym Świątek zgarnęła brązowy medal, dzięki czemu już na zawsze zapisała się na kartach historii igrzysk olimpijskich.

W tym roku tenisiści i tenisistki nie mają zbyt wiele czasu na wakacje. Zgodnie z kalendarzem już w przyszłym tygodniu rozpoczyna się turniej w Toronto, który należy do amerykańskiego swingu przed US Open. Na prestiżowych zawodach teoretycznie powinniśmy zobaczyć Igę Świątek, jednak na stronie organizatorów pojawiła się informacja o jej rezygnacji. Dlaczego nie zobaczymy 23-latki na kanadyjskich kortach?

"Z przykrością muszę poinformować, że z powodu zmęczenia spowodowanego ostatnimi tygodniami na korcie, muszę wycofać się z turnieju w Toronto. Wszystko przez intensywny harmonogram z tegorocznymi igrzyskami olimpijskimi i zmieniającymi się nawierzchniami. Potrzebuję więcej czasu na odpoczynek i regenerację, aby być gotowa do gry podczas amerykańskiego swingu w dobrej kondycji i na moim najlepszym możliwym poziomie. Nie mogę się doczekać gry w Toronto następnym razem" - czytamy. Biorąc pod uwagę liczbę meczów w ostatnich tygodniach, taka decyzja czterokrotnej mistrzyni Roland Garros jest w pełni zrozumiała.

Już podczas piątkowego spotkania z dziennikarzami Iga Świątek zdradziła, że pomimo zakończenia rywalizacji nie zamierza jeszcze opuszczać Paryża. - Zamierzam zostać i wreszcie czerpać więcej frajdy z tego, co jest związane z igrzyskami, z tej atmosfery. Dotychczas byłam skupiona na swoim występie. Jeśli teraz będę miała z tego więcej radości, to myślę, że zapamiętam też to - mówiła z uśmiechem na twarzy.

WTA 1000 Toronto rusza we wtorek 6 sierpnia. Kolejnym wielkim turniejem w kalendarzu są zawody tej samej rangi w Cincinnati, po czym śmietanka tenisa uda się na US Open. Z rywalizacji w Kanadzie wycofały się również m.in. Jasmine Paolini, Jelena Rybakina, Barbora Krejcikova czy Maria Sakkari.