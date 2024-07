Na kogo może trafić Polska w ćwierćfinale igrzysk w Paryżu? Wyjaśniamy zasady

Polscy siatkarze zagrają w szóstym ćwierćfinale igrzysk olimpijskich z rzędu. Zawodnicy Nikoli Grbicia zapewnili sobie awans do najlepszej ósemki turnieju w Paryżu po wygranej 3:2 z Brazylią. Wcześniej pokonali Egipt 3:0. Aktualnie Polacy zajmują drugie miejsce w swojej grupie i o pierwsze zagrają z Włochami. W stolicy Francji staną przed kolejną szansą przełamania siatkarskiej "klątwy" i awansu do półfinału.

Na kogo Polska może trafić w ćwierćfinale igrzysk? Tak wygląda aktualna tabela

Jak wiadomo - na igrzyskach olimpijskich w Paryżu 12 zespołów podzielonych jest na trzy czterodrużynowe grupy. Dwie najlepsze ekipy z każdej z nich awansują do ćwierćfinału. Dołączą do nich dwie z trzech najlepszych drużyn z trzecich miejsc. Potem z tych zespołów ułożony zostanie ranking, na podstawie którego utworzone zostaną pary ćwierćfinałowe.

Co się liczy w kolejności ustalania miejsc? Miejsce w grupie, liczba wygranych meczów, liczba zdobytych punktów, bilans setów, bilans punktów, bezpośredni wynik, miejsce w światowym rankingu.

Ranking drużyn na igrzyskach olimpijskich w Paryżu po drugiej kolejce fazy grupowej:

Włochy - dwa zwycięstwa, 6 punktów, 6:1, 170:145 Słowenia - dwa zwycięstwa, 6 punktów, 6:1, 170:146 Stany Zjednoczone - dwa zwycięstwa, 5 punktów, 6:2, 177:154 Francja - dwa zwycięstwa, 5 punktów, 6:2, 184:148 Polska - dwa zwycięstwa, 5 punktów, 6:2, 181:157 Japonia - zwycięstwo, 4 punkty, 5:4, 200:199 Niemcy - zwycięstwo, 3 punkty, 5:5 212:209 Brazylia - zero zwycięstw, punkt, 3:6, 198:201 Serbia - zero zwycięstw, punkt, 2:6, 149:184 Kanada - zero zwycięstw, zero punktów, 1:6, 145:170 Argentyna - zero zwycięstw, zero punktów, 1:6, 141:168 Egipt - zero zwycięstw, zero punktów, 0:6, 104:150

Na podstawie powyższej tabeli widać, że jeżeli polscy siatkarze chcą awansować na wyższą pozycję, to muszą wygrać z Włochami. Tylko to da im miejsce w czołowej trójce. W innym wypadku pozostanie miejsce od czwartego do szóstego.

Na tę chwilę, przed rozegraniem trzeciej kolejki fazy grupowej, tak wyglądają potencjalne pary ćwierćfinałowe:

Włochy - Brazylia,

Słowenia - Niemcy,

Stany Zjednoczone - Japonia,

Francja - Polska.

Gdyby tak to się skończyło, to mielibyśmy rewanż za ostatni ćwierćfinał z igrzysk w Tokio, gdzie Polacy przegrali z Francuzami 2:3. Mogą także zmierzyć się np. ze Stanami Zjednoczonymi. Wtedy byłaby szansa na sportową zemstę za ćwierćfinał igrzysk z Rio de Janeiro w 2016 roku. Możliwa ciągle jest kolejna rywalizacja z Brazylią. To byłaby powtórka z ćwierćfinału z Aten z 2004 roku.

Jak jednak faktycznie będzie? Na wszystko odpowiedź poznamy po piątkowych (2 sierpnia) i sobotnich (3 sierpnia) meczach. Polacy z Włochami zagrają właśnie w sobotę o godz. 17:00.