Mamy to! Tak wygląda tabela po wygranej Polaków z Brazylią

Reprezentacja Polski przyjechała do Paryża z dużymi aspiracjami. Chce nie tylko przełamać "klątwę ćwierćfinałów" - właśnie na tym etapie zmagań kończyła pięć ostatnich edycji imprezy - ale i zdobyć medal. I początek miała całkiem obiecujący. W inauguracyjnym spotkaniu bez większych problemów rozprawiła się 3:0 z Egiptem. O wiele większe wyzwanie czekało ją w kolejnym starciu. Tam jej rywalem była Brazylia.

Polska wygrywa z Brazylią i awansuje do ćwierćfinału. Tak wygląda jej sytuacja w tabeli

Początek spotkania nie ułożył się po myśli siatkarzy Nikoli Grbicia. Szybko dali się zdominować rywalom i pozwolili im zbudować bezpieczną przewagę. I choć odrabiali straty, to nie na tyle, by zagrozić Brazylijczykom. Ostatecznie przegrali pierwszego seta do 22. W drugiej partii obraz gry radykalnie się zmienił. Teraz to Polacy przejęli kontrolę nad spotkaniem i doprowadzili do wyrównania. Wygrali bowiem seta do 19.

Biało-Czerwoni nie poszli jednak za ciosem. Ich gra dość mocno falowała i w trzeciej odsłonie znów oddali inicjatywę rywalom. Na tyle, że przeciwnicy ponownie zbudowali sobie bezpieczną przewagę. W końcówce jeszcze ją zwiększyli i ostatecznie wygrali do 19. Czwarty set był najbardziej wyrównany i to nasi rodacy zapisali go na własnym koncie (25:23). O wszystkim zadecydował więc tie-break. I w nim kadra Grbicia postawiła kropkę nad "i", wygrywając do 12.

Dzięki temu zwycięstwu Polacy zapewnili sobie awans do ćwierćfinału igrzysk! Co więcej, utrzymali nadzieje na wyjście z grupy z pierwszego miejsca. Już w środę mogli objąć prowadzenie. Stałoby się tak w przypadku wygranej 3:0 z Brazylią. Ostatecznie wygrali 3:2.

Mimo to Biało-Czerwoni utrzymali drugą lokatę. Na ich koncie jest pięć punktów. Tuż przed nimi znajdują się Włosi, którzy na tych igrzyskach nie stracili jeszcze nawet seta i wydają się głównymi kandydatami do złota (6 pkt). Trzecia jest Brazylia, a tabelę zamyka Egipt, który wciąż czeka na pierwszą wygraną partię.

Tabela "polskiej" grupy na IO w Paryżu:

Włochy - 2 mecze, 6 pkt, bilans setów: 6:0 Polska - 2 mecze, 5 pkt, bilans setów: 6:2 Brazylia - 2 mecze, 1 pkt, bilans setów: 3:6 Egipt - 2 mecze, 0 pkt, bilans setów: 0:6.

W ostatnim meczu fazy grupowej Polacy zmierzą się właśnie z liderami tabeli, Włochami. Spotkanie zaplanowano na sobotę 3 sierpnia na godzinę 17:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji z tego starcia na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.