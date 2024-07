Donald Tusk odpalił bombę. Władze TVP w strachu

"Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - przekazał Przemysław Babiarz na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu, odnosząc się do piosenki "Imagine" autorstwa Johna Lennona. Trzeba przyznać, że wywołał tym gigantyczną burzę, biorąc pod uwagę, że mówi się o tym częściej niż o występach naszych sportowców.

"Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie - to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie" - można było przeczytać w oficjalnym oświadczeniu. Tym samym stacja podjęła decyzję o zawieszeniu dziennikarza, a wówczas sprawa nabrała jeszcze większego rozgłosu.

Donald Tusk krótko podsumował sprawę Babiarza. "Olimpijski poziom"

Były szef TVP Sport Marek Szkolnikowski zdradził, że pozostali pracownicy stacji stoją murem za 60-latkiem, ale nie mają odwagi, by to pokazać. Okazało się inaczej. "Ponad stu dziennikarzy oraz byłych i czynnych sportowców wsparło zawieszonego Przemysława Babiarza. Główny przekaz petycji jest jeden - przywrócić komentatora do pracy podczas igrzysk w Paryżu" - oznajmił Kacper Sosnowski ze Sport.pl.

Parę dni temu do całej sprawy odnieśli politycy m.in. prezydent Andrzej Duda czy były premier Mateusz Morawiecki. Teraz głos postanowił zabrać również Donald Tusk. "W sumie nie wiadomo, co było głupsze: komentarz pana Babiarza czy decyzja jego przełożonych. W obu przypadkach olimpijski poziom" - podsumował.

Pół godziny później 67-latek postanowił dokończyć myśl i pogratulował ostatnich sukcesów naszym sportowcom. "Na szczęście prawdziwe Igrzyska to szpadzistki i siatkarze, nie redaktorzy i dyrektorzy. Brawo Panie i Panowie!" - dodał.

Niedawno portal WP SportoweFakty informował, że dużo może zależeć od legend stacji Włodzimierza Szaranowicza oraz Dariusza Szpakowskiego. - Wszystkie te podchody muszą się zakończyć. Nie wyobrażam sobie, by nie wrócił do komentowania. Niewątpliwie jest autorytetem w swojej dziedzinie, jednak każdy autorytet musi otrzeć się o taką sytuację, by się uodpornić - przekazał pierwszy z nich. 73-latek dodał za to, że nie widział nawet wysłanego przez dziennikarzy pisma na oczy.

Dyrektor stacji Jakub Kwiatkowski zaznaczył, że pracują już nad zastępstwem Babiarza. Dziennikarz Mateusz Puka ujawnił za to w środę, że najpoważniejszym kandydatem jest obecnie Szymon Borczuch, czyli wieloletni pracownik telewizji.