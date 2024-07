Djoković zrobił to, czego nie zrobiła Świątek. Olśnił świat cudowny gestem

Novak Djoković pokonał Rafaela Nadala 6:1, 6:4 i awansował do III rundy turnieju singlowego igrzysk olimpijskich, gdzie w środę zagra z Dominikiem Koepferem. Ten etap ma już za sobą Iga Świątek, która tego samego dnia będzie walczyć o awans do półfinału turnieju. Serbskie media społecznościowe obiegło zdjęcie Djokovicia z bokserką Sarą Ćirković. Zdecydował się zrobić to, czego nie zrobiła Świątek.

3 Screenshot IG: https://www.instagram.com/p/C-DfX29IVGN/?utm_source=ig_embed REUTERS/Edgar Su Otwórz galerię Na Gazeta.pl