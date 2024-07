Choć od ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu minęło już kilka dni, to warstwa artystyczna tego przedsięwzięcia nadal budzi spore emocje. Wypowiadają się o niej sportowcy, komentatorzy, a teraz głos zabrał chaldejski kościół katolicki. - To, co wydarzyło się podczas ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu, jest haniebne i stanowi kpinę z religii chrześcijańskiej - oświadczono.

