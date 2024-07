Snoop Dogg przeszedł do historii igrzysk. Tego nikt by nie wymyślił

Sztafeta olimpijska to tradycja igrzysk olimpijskich. Sportowcy, artyści, politycy, aktywiści i inne nominowane osoby przekazują sobie co jakiś czas znicz olimpijski, by słynny płomień trafił z greckiego Olimpu, gdzie odbywały się igrzyska w czasach starożytnych, do miasta - gospodarza IO. Jednym z największych zaszczytów dla sportowców jest zapalenie głównego, wielkiego znicza na stadionie lub w mieście, by symbolicznie rozpocząć największą sportową imprezę czterolecia. Wielką tajemnicą jest, kto tego dokona w Paryżu i gdzie dokładnie będzie płonął znicz igrzysk.

Snoop Dogg w sztafecie ze zniczem olimpijskim

W styczniu telewizja NBC ogłosiła, że na czas igrzysk olimpijskich jej współpracownikiem będzie Snoop Dogg. To był sensacyjny ruch, ale marketingowo stacja sporo zyskała.

Praca przed kamerą to nie jedyne zajęcie rapera przy okazji tegorocznych IO. Został zaangażowany do sztafety ze zniczem olimpijskim, co potwierdził burmistrz Saint-Denis. To miejscowość położona pod Paryżem, część aglomeracji paryskiej, znana z obiektu Stade de France, na którym w czasie igrzysk będą rozgrywane turniej w rugby 7-osobowym i zawody lekkoatletyczne.

Snoop Dogg pobiegł w piątek wczesnym popołudniem w pobliżu stadionu narodowego Francji i wioski olimpijskiej, towarzyszyły mu tłumy widzów, była też liczna grupa fotoreporterów. W tle przygrywano utwór rapera "Who Am I?" wydany na początku lat 90.

"Zrobił to! Snoop wygrał grę w świat" - opisał krótko Eurosport w mediach społecznościowych, publikując kilka zdjęć z biegu rapera ze zniczem olimpijskim w ręku.

Przed przekazaniem ognia olimpijskiego kolejnej osobie Snoop Dogg zaczął tańczyć w swoich złotych butach. Fani szaleli, mając możliwość oglądać muzyka w tej wyjątkowej chwili. Widać po nim było, że ten krótki bieg ze zniczem olimpijskim sprawił mu wiele radości. Cały czas się uśmiechał i machał kibicom.

Snoop Dogg jest blisko związany ze sportem przez całą swoją karierę muzyczną. Pojawiał się m.in. na galach wrestlingu WWE, zagrał koncert w ramach Halftime Show przy okazji Super Bowl, wspiera rozwój młodzieży przez organizację Snoop Youth Football League.