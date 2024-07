Snoop Dogg z wyjątkową rolą przed ceremonią otwarcia IO. To przejdzie do historii

"Stil D.R.E", "Drop it like it's hot", czy "Young, Wild and Free" - to tytuły piosenek, obok których fani nieco starszego rapu nie przejdą obojętnie i oczywiście ich współautora - Snoop Dogga. Raper, który zyskał sławę w latach 90., nie jest już tak popularny jak lata temu, ale wciąż cieszy się spory rozgłosem. Niewielu fanów wie jednak, że ten 52-latek jest fanem sportu i niedługo pojawi się na igrzyskach olimpijskich, ale nie jako kibic.

Snoop Dogg na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Zaszczytna rola i praca w telewizji

Już w styczniu Snoop Dogg i telewizja NBC poinformowali, że raper będzie specjalnym korespondentem stacji na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. - Dorastałem, oglądając igrzyska olimpijskie i jestem podekscytowany widokiem niesamowitych sportowców. To wielkie święto umiejętności, poświęcenia i dążenia do sukcesu - mówił wówczas Amerykanin.

Zmagania w stolicy Francji rozpoczną się lada moment i okazuje się, że praca w telewizji to nie jedyne zadanie Snoop Dogga. Burmistrz Saint-Denis napisał w serwisie X, że 52-latek będzie również niósł ogień olimpijski. "Światowa gwiazda Snoop Dogg będzie niósł pochodnię na ostatnim odcinku drogi płomienia olimpijskiego" - czytamy we wpisie.

Okazuje się, że nie tylko amerykański raper, ale również aktorka Laetitia Casta i raper MC Solaar poniosą znicz olimpijski w najbliższy piątek. Dodatkowo podczas ceremonii otwarcia fani we Francji obejrzą koncert tamtejszego muzyka - Slimane'a. Całą imprezę otworzy prezydent Francji Emmanuel Macron. Początek w piątek 26 lipca o 19:30.

Snoop Dogg wielokrotnie pokazywał, że jest wielkim fanem sportu. Pojawiał się m.in. w federacji wrestlingu WWE, grał na SuperBowl, a do tego sam ma ligę futbolu amerykańskiego - Snoop Youth Football League, w której gra młodzież. Jego obecność na IO w Paryżu nie jest więc przypadkowa.