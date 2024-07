Polska kajakarka może cudem uniknąć zawieszenia za doping! Ekspert POLADA wyjaśnia

27 lipca International Testing Agency 27 lipca ma zdecydować czy Dorota Borowska wystąpi na igrzyskach olimpijskich Paryż 2024, mimo że niedawno w jej organizmie wykryto clostebol, czyli substancję poprawiającą wydolność.

O dopingu wykrytym w organizmie Borowskiej poinformowano 15 lipca. Dla zawodniczki, która zdobywała już medale MŚ i ME to był szok. Ona cały czas zapewnia, że nie przyjmowała żadnych niedozwolonych środków i uczciwie pracowała na formę, która miała dać jej w Paryżu upragniony medal olimpijski. I może jeszcze da!

Trzy lata temu na igrzyskach w Tokio Borowska zaliczyła olimpijski debiut i była czwarta w sprincie kanadyjkarek na 200 metrów. Wtedy do podium zabrakło jej 0,08 s. Wtedy mówiła w rozmowie ze Sport.pl: „Podium napędziłoby mnie jeszcze lepiej do dalszego działania, dałoby już jakieś spełnienie. Trudno, niektórzy muszą na swoje podium czekać dłużej. Jestem dobrej myśli. Doczekam się. Zrobię wszystko, żeby się doczekać. Paryż jest już za trzy lata. Celem jest złoto. Zawsze celem jest walka o złoto".

Teraz Borowska mówi tak: "Moje życie zależy od ludzi, którzy nigdy mnie nie widzieli".

Kajakarka przekonuje, że clostebol dostał się do jej organizmu przez to, że zawierała go maść dla psa. Zwierzak towarzyszył kajakarce podczas obozu przygotowawczego we Włoszech i poobcierał sobie tam łapy. Borowska zabrała psa do weterynarza i potem wcierała mu przepisaną maść.

- Kiedy zastanawialiśmy się i konsultowaliśmy co do tego, jak w organizmie Doroty mógł się znaleźć clostebol, to wyszło nam, że to jedyna możliwa opcja – komentował niedawno dla Sport.pl Grzegorz Kotowicz, prezes Polskiego Związku Kajakowego.

A Michał Rynkowski, szef Polskiej Agencji Antydopingowej, dodawał: „Jeżeli zawodniczka będzie w stanie przedstawić poważne argumenty potwierdzające, że zakazana substancja, którą u niej wykryto, znalazła się w jej organizmie w sposób niezamierzony, to istnieje opcja, że ITA przyspieszy rozpatrzenie zniesienia tymczasowego zawieszenia. Uchylenie tymczasowego zawieszenia wystarczy, aby zawodniczka mogła wystąpić w igrzyskach, a ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie może zapaść w późniejszym terminie".

Francuski szermierz i polscy strzelcy uznani za niewinnych

Za poważne argumenty potwierdzające niewinność naszej kajakarki ITA może uznać wyniki testów, jakim poddała się ona wraz z psem. Wszyscy czekamy na wyniki, które – miejmy nadzieję – potwierdzą niewinność Polki i pozwolą jej wystartować w Paryżu (pierwszy wyścig ma 3 sierpnia).

A w tym oczekiwaniu warto zapoznać się z bardzo ciekawą wypowiedzią Andrzeja Pokrywki z POLADA. Konsultant naukowy agencji opowiada, jak przed poprzednimi igrzyskami – w 2021 roku – w bardzo trudnej sytuacji znaleźli się polscy strzelcy, ale finalnie uniknęli dyskwalifikacji i wystartowali w olimpijskich zawodach w Tokio. Ta historia jest tym ciekawsza, że wykryty zabroniony środek łączy naszych strzelców mistrzem olimpijskim z innej dyscypliny. Łączy ich też uniewinnienie.

- Bardzo ciekawym i wręcz nieprawdopodobnym, a jednak prawdziwym przypadkiem była historia szermierza Daniela Jerenta, który miał bronić złotego medalu w drużynie podczas igrzysk olimpijskich w Tokio, ale został zawieszony za dorzolamid. Na igrzyskach nie wystąpił, ale udowodnił swoją niewinność. Pół roku przed kontrolą antydopingową miał operację podczas której przetaczano mu krew. Jednym z dawców była osoba stosująca krople z dorzolamidem. Dorzolamid ma powinowactwo do krwinek czerwonych i długo utrzymuje się w organizmie. Nawet pół roku po podaniu w postaci kropli do oczu – wyjaśnia doktor nauk farmaceutycznych.

- Przed Tokio podejrzani o doping byli także polscy strzelcy, którzy mieli pozytywne wyniki z dorzolamidem. Dzięki dobrej dokumentacji medycznej udało im się udowodnić, że przyjęli dozwolony lek kilka miesięcy przed kontrolą. Ten przypadek opisaliśmy w Drug Testing and Analysis – dodaje Pokrywka, nie ujawniając danych osobowych.

Ale to nie jest nikomu potrzebne. Natomiast Borowskiej na pewno potrzebna jest wiara w równie szczęśliwe zakończenie sprawy. Choć, jak podkreśla dr Pokrywka, „przypadki całkowitych uniewinnień zdarzają się niezwykle rzadko".