Oto powód wycofania się Rybakiny. Nie miała szans

W czwartek wylosowana została drabinka tenisowej rywalizacji na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, które rozpoczynają się już jutro. Po tej samej stronie znalazły się nazwiska Igi Świątek (1. WTA) oraz Jeleny Rybakiny (4. WTA). Kazaszka była postrzegana jako jedna z faworytek do zgarnięcia medalu. Nic dziwnego, skoro w tym sezonie wygrała turnieje w Brisbane, Abu Dabi, Stuttgarcie oraz dotarła do finałów w Dausze i Miami.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek przyciąga tłumy na Roland Garros. Co za kolejki!

Oto powód nieobecności Rybakiny. Federacja przekazała oficjalną informację

Wielu ekspertów i kibiców spekulowało, że w takim układzie drabinki Świątek i Rybakina mogą spotkać się w potencjalnym półfinale. Tak się jednak nie stanie. W czwartek organizatorzy przekazali, że czwarta rakieta świata nie zdoła przystąpić do rywalizacji w stolicy Francji. Następnie Kazachstańska Federacja Tenisowa zdradziła główny powód takiej decyzji 25-latki.

"Kazachstańska Federacja Tenisowa z przykrością informuje, że liderka kobiecej kadry narodowej Jelena Rybakina nie będzie mogła wziąć udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu ze względów zdrowotnych. W tej chwili cierpi na ostre zapalenie oskrzeli, a lekarze kategorycznie zabronili jej nie tylko wychodzić na kort, ale także podróżować samolotem na zawody" - przekazano.

Następnie wyjaśniono, że w ostatnim czasie tenisistka skrupulatnie trenowała do imprezy w stolicy Francji. Tymczasem rzeczywistość okazała się brutalna. "Rybakina aktywnie przygotowywała się do igrzysk, chcąc wykazać się wysokim poziomem gry. Niestety z powodu choroby będzie to niemożliwe. Federacja życzy jej szybkiego powrotu do zdrowia i jeszcze szybszego i pomyślnego powrotu na kort. Nie możemy się doczekać jej kolejnych zawodów!" - dodano.

Miejsce Rybakiny na igrzyskach zajęła Australijka Daria Saville (77. WTA). Tym samym Kazaszka dołączyła do grona wielkich gwiazd damskiego tenisa, których zabraknie w Paryżu. Oprócz niej z gry wycofały się również m.in. Aryna Sabalenka (3. WTA), Daria Kasatkina (12. WTA) czy Ludmiła Samsonowa (13. WTA). Za to podczas męskiej rywalizacje zabraknie lidera rankingu ATP, czyli Jannika Sinnera. Obecnie Włoch cierpi na zapalenie migdałków. Pojedynki tenisowe na IO rozpoczną się w sobotę 27 lipca.