Dramat lidera rankingu ATP. Katastrofalne wieści tuż przed igrzyskami!

Hubert Hurkacz (7. ATP) z pewnością nie zapamięta dobrze tegorocznego Wimbledonu. Podczas meczu drugiej rundy z Arthurem Filsem (20. ATP) Polak po jednej z brawurowych akcji doznał groźnej kontuzji kolana. Finalnie okazało się, że uraz wykluczył go z igrzysk olimpijskich w Paryżu. - Była to bardzo, bardzo trudna decyzja ponieważ marzyłem o tym, żeby reprezentować Polskę na igrzyskach i móc zdobyć medal dla reprezentacji, ale niestety zdrowie mi w tym roku na to nie pozwoli - mówił zrozpaczony. Okazuje się, że Hurkacz to nie jedyny czołowy tenisista rankingu ATP, który nie zagra w stolicy Francji.

Sinner nie pojedzie na igrzyska. Wszystko z powodu choroby

W środę taką samą decyzję podjął Jannik Sinner. Zwycięzca Australian Open przekazał, że ze względu na chorobę również nie pojawi się igrzyskach. "Ze smutkiem informuję, że niestety nie będę mógł wziąć udziału w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Po dobrym tygodniu treningów na mączce zacząłem się źle czuć. Poświęciłem kilka dni na odpoczynek, ale podczas wizyty lekarz stwierdził zapalenie migdałków i zdecydowanie odradził mi grę" - napisał w mediach społecznościowych.

Włoch jest obecnie liderem światowego rankingu, przez co automatycznie byłby jednym z głównych kandydatów do zgarnięcia medalu. Tymczasem rzeczywistość okazała się brutalna. "Przegapienie igrzysk jest dużym rozczarowaniem, ponieważ był to jeden z moich głównych celów na ten sezon. Z niecierpliwością czekałem na zaszczyt reprezentowania mojego kraju w tym bardzo ważnym wydarzeniu" - dodał 22-latek.

W tym sezonie Sinner zwyciężył Australian Open, podczas Roland Garros dotarł do półfinału, a Wimbledon zakończył na ćwierćfinale. "Życzę powodzenia wszystkim włoskim sportowcom, których będę wspierał z domu" - zakończył.