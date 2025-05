Grał w Ekstraklasie, może trafić do Manchesteru United! To byłby hit nad hity

29 - tyle meczów dla Lechii Gdańsk rozegrał Vanja Milinković-Savić. W polskim klubie bramkarz spędził półtora roku, w lipcu 2017 r. przeszedł do Torino i tam stał się na tyle wyróżniającą postacią, że może zostać bohaterem wielkiego transferu.

Manchester United rusza po Vanję Milinkovicia-Savicia. To byłby wielki "powrót"

"Vanja Milinković-Savić znajduje się na liście Manchesteru United. W ostatnich tygodniach doszło do wstępnych kontaktów między stronami. Serbski bramkarz opuszcza Torino" - napisał włoski dziennikarz Matteo Moretto w serwisie X.

Dla Serba byłby to swego rodzaju powrót na Old Trafford. Latem 2014 r. angielski gigant sprowadził go za 1,75 mln euro z Vojvodiny, po czym wypożyczył na rok do klubu z Nowego Sadu. Jednak transakcja zakończyła się fiaskiem, bowiem golkiper nie dostał pozwolenia na pracę na Wyspach Brytyjskich. Przez to w listopadzie 2015 r. rozwiązano z nim umowę, a on zdecydował się na transfer do Lechii.

Vanja Milinković-Savić odszedł z Lechii Gdańsk do Torino, a teraz zachwyca

Po transferze do Torino zawodnik długo walczył o miejsce w składzie. Sporo grał już w sezonie 2021/22, ale dopiero kolejny okazał się dla niego przełomem. W obecnym radzi sobie bardzo przyzwoicie, z 34 meczów ligowych 10 zakończył z czystym kontem. Do tego obronił aż cztery rzuty karne (z pięciu) - w tym elemencie jeszcze nigdy nie był tak skuteczny.

Dotychczas Vanja Milinković-Savić rozegrał 155 meczów dla Torino i 52-krotnie zachował czyste konto. Jego kontrakt z turyńskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2026 r., zatem najbliższe lato będzie ostatnią okazją, aby sprzedać go za większe pieniądze.