Babiarz wzniósł się na wyżyny. 15 mln wyświetleń

Przez lata widzom Telewizji Polskiej podczas lekkoatletycznych zmagań na igrzyskach olimpijskich towarzyszył głos Włodzimierza Szaranowicza, któremu często partnerował Przemysław Babiarz. Po przejściu na emeryturę legendarnego komentatora i dziennikarza, to właśnie Babiarz przejął pałeczkę pierwszeństwa w transmisjach zawodów lekkoatletycznych, ale także m.in. skoków narciarskich. Z jego głosem kojarzy się również pływanie.

Przemysław Babiarz opowiedział o swojej najlepszej transmisji. Miliony odsłon

- Od niemal początku mojej drogi telewizyjnej byłem związany jako taki najpierw uczeń, asystent, potem młodszy kolega, kolega i przyjaciel z Włodzimierzem Szaranowiczem. Skomentowaliśmy wspólnie bardzo wiele. (...) Byliśmy wtedy we trzech: ja, Włodzimierz Szaranowicz i Sebastian Chmara. W sposób naturalny zostaliśmy potem sami z Sebastianem, ale to jest wielki spadek. Czujemy, że Włodek cały czas nas ogląda. Rozmawiamy, dzwonimy, jest między nami niezwykle życzliwa relacja. Staramy się o nim nie zapominać ani na chwilę - wspomina Przemysław Babiarz w rozmowie z portalem Weszlo.com.

Dla niego letnie igrzyska olimpijskie w Paryżu będą szóstymi w karierze. Zaczynał w Atenach w 2004 roku. Ma na swoim koncie także legendarne momenty, które zapadły w pamięć kibiców. - Kiedyś w Olsztynie podczas spotkania komentatorów każdy prezentował jakąś transmisję. Jeden, dwa fragmenty, które uważał, że zrobił bardzo dobrze. Było kilka takich spotkań. Na pierwszym [zaprezentowałem - red.] finał dwustu metrów motylkiem ze złotem Otylii Jędrzejczak z 2004 roku - przyznał dziennikarz.

Babiarz szczególnie ceni sobie jednak innym moment z historii polskiego sportu, który przyszło mu skomentować. Była to wyjątkowa chwila, a komentator wzniósł się wówczas na wyżyny. - Gdybym miał wskazać w tej chwili jakąś transmisję, to chyba byłaby to - zresztą potwierdzona liczbą odsłon - ta z halowych mistrzostw świata w lekkiej atletyce. Chodzi o finał naszej sztafety 4×400 metrów mężczyzn, gdy zdobyli złoto i pobili rekord świata. Obejrzano to już kilkanaście milionów razy, a i mnie wydaje się, że to jedna z najlepszych rzeczy, jakie skomentowałem - wyznał Babiarz.

W tym momencie materiał TVP Sport ze wspomnianym biegiem zebrał 15 milionów wyświetleń na YouTube.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się w piątek 26 lipca. Wtedy to odbędzie się ceremonia otwarcia.