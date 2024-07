25 lat temu kochała ją cała Polska. Jej życie wygląda teraz zupełnie inaczej

Renata Mauer-Różańska to strzelczyni sportowa, która w 1996 roku na igrzyskach olimpijskich w Atlancie zdobyła dwa medale. Złoto w kategorii karabinu pneumatycznego na 10 metrów oraz brąz w kategorii trzech postaw z karabinu sportowego. Cztery lata później w Sydney Polka zapisała na swoim koncie kolejny triumf, ale tym razem najlepsza była w kategorii trzech postaw. W Polsce znali ją prakytcznie wszyscy!

Renata Mauer-Różańska to wybitna multimedalistka. Nie uwierzysz, czym zajmuje się dziś

Mauer-Różańska niedługo znów przypomni o sobie kibicom, kiedy to skomentuje strzelectwo sportowe w telewizji podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. 55-latka w rozmowie z Polską Agencją Prasową przyznała. że emocje związane z najważniejszą imprezą sportową są nie do zastąpienia. Teraz ma jednak więcej spokoju, niż podczas kariery. Przed pierwszymi igrzyskami olimpijskimi była w ciąży i zdawała licencjat, a przed zmaganiami w Sydney zdawała kolejne egzaminy dyplomowe. Nie zawsze skupiała się więc tylko na przygotowaniach do igrzysk.

Praca dla telewizji nie jest jednak tym, czym 55-latka zajmuje się na co dzień. Sama zdradziła, co robi już od długich lat. Obecnie udziela się społeczne, a także pracuje na wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego.

To właśnie na wrocławskim AWF-ie Mauer-Różańska spędziła ostatnie lata pracy zawodowej. Od 2019 jest asystentką dydaktyczną, a wcześniej przez 13 lat prowadziła zajęcia na tej uczelni. W międzyczasie pracowała również na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Dodatkowo w latach 2010-2018 zasiadała we wrocławskiej Radzie Miasta.

Oprócz tego od 2001 roku może chwalić się tytułem magistra, a od 2005 roku tytułem trenerki klasy drugiej w strzelectwie sportowym. Ponadto Mauer-Różańska została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Legenda polskiego sportu jest wielką kibicką i śledzi właściwie wszystkie ważne wydarzenia sportowe z udziałem Biało-Czerwonych. Nie inaczej będzie podczas nadchodzących zmagań w stolicy Francji. Igrzyska olimpijskie Paryżu oficjalnie rozpoczną się w piątek 26 lipca.