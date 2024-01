PKOl ujawnia. Takie nagrody otrzymają polscy medaliści olimpijscy. W głowie się nie mieści

Do igrzysk olimpijskich w Paryżu zostało nieco ponad pół roku. Polacy na tej imprezie będą mieli wiele szans medalowych i niewykluczone, że dorobek 14 krążków przywiezionych trzy lata temu z Tokio zostanie pobity. Wśród największych faworytów do medali upatruje się siatkarzy, lekkoatletów, a także Igę Świątek.

Polski Komitet Olimpijski przekazał znakomite wieści. To otrzymają polscy mistrzowie olimpijscy

W poniedziałek 8 stycznia w samo południe w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego odbyła się konferencja prasowa, na której prezes Radosław Piesiewicz oficjalnie przedstawił nowego partnera federacji - firmę PROFBUD. Deweloper ufunduje nagrody dla naszych medalistów olimpijskich w Paryżu oraz w Mediolanie w 2026 roku.

Indywidualni mistrzowie olimpijscy będą mogli liczyć na dwupokojowe mieszkania, a pozostali medaliści na kawalerki. Ponadto polscy medaliści będą mogli liczyć na dzieła sztuki, wycieczki i inne kosztowności. PKOl nagrodzi ich także nagrodą finansową. Złoci medaliści otrzymają odpowiednio 250, srebrni 200, a brązowi 150 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że w przypadku kilku medali nagrody zostaną zwiększone. W przypadku medalu w drużynie premia sięgnie nawet dwóch milionów złotych do podziału.

- Rozpoczęliśmy współpracę z firmą PROFBUD. Nie ukrywam, że na samym początku, nawet przed kandydowaniem na prezesa PKOl-u, było moim marzeniem, aby nasi reprezentanci byli traktowani wyjątkowo. W jednym z wywiadów mówiłem o nagrodach w postaci mieszkań dla złotych medalistów igrzysk. Wtedy mało kto w to wierzył. Zdobycie złotego medalu na igrzyskach to mnóstwo wyrzeczeń, poświęceń, godzin, dni w roku. Dla mnie to są najważniejsze osoby, które tworzą polski sport. I dla mnie to ogromny zaszczyt, że mogę dołożyć cegiełkę w postaci podziękowania za to, co robią - przekazał prezes PKOl-u.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 27 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.