Nieudany powrót rywalki Świątek. Tego się raczej nie spodziewała

Bardzo trudne miesiące ma za sobą Paula Badosa. Niegdyś druga rakieta świata - uzyskała tę lokatę w kwietniu ubiegłego roku - zajmuje obecnie 56. miejsce w rankingu WTA. Jej spadek w klasyfikacji jest efektem licznym problemów zdrowotnych. 25-letnia Hiszpanka ostatni swój mecz w 2023 roku rozegrała na początku lipca podczas Wimbledonu. W drugiej rundzie mierzyła się z Martą Kostjuk, ale skreczowała na początku drugiego seta. Niewiele później poinformowała o podjęciu decyzji o zakończeniu sezonu z powodu kontuzji.

Nieudany powrót gwiazdy. Porażka już w pierwszym meczu

Teraz stara się odbudować swoją pozycję po spadku na 74. miejsce w rankingu WTA. Przez czas swojej nieobecności na korcie budowała relacje prywatne. Związała się z czołowym tenisistą świata Stefanosem Tsitsipas oraz rozwijała przyjaźń z Aryną Sabalenką. Zagrały razem w deblu podczas niedawnego World Tennis League. - Nie często zdarza się, że znajdujesz swoją bratnią duszę w tourze, ponieważ rywalizujemy ze sobą. Ale zawarłyśmy umowę: na korcie jesteśmy przeciwniczkami, możemy krzyczeć, co chcemy, ale poza kortem znów jesteśmy przyjaciółkami - mówiła wówczas Białorusinka.

26-letnia Hiszpanka na powrót do gry wybrała Adelajdę i turniej WTA 250. Los zestawił ją z kwalifikantką Bernardą Perą, sklasyfikowaną na 69. miejscu w rankingu. Amerykanka to partnerka deblowa Magdy Linette. Spotkanie lepiej rozpoczęła Badosa i to ona triumfowała w pierwszym secie 6:3, choć piłkę na wygranie partii miała już gema wcześniej. Pera nie potrafiła wykorzystać swojego leworęcznego serwisu. Notowała bardzo słabe statystyki, które jednak z biegiem meczu się poprawiały. Już drugi był dużo lepszy. Szybko przełamała Hiszpankę, a potem odparła jej napór. Wygrała drugiego seta 6:2.

Finałowa partia lepiej ułożyła się dla Pauli Badosy. Najpierw obroniła dwa break pointy, a chwilę później sama wykorzystała pierwszego z nich. Stare porzekadło o niewykorzystanych sytuacjach znalazło swoje zastosowanie również w tym pojedynku. Jednak w grze Hiszpanki coraz bardziej było widać trudy spotkania, albowiem zawodniczki grały już blisko dwie godziny. Pera odłamała na 3:3, a kluczowy dla końcowego rozstrzygnięcia był ósmy gem trzeciego seta. Serwująca Badosa najpierw wyszła ze stanu 0:40 i osiągnęła przewagę, ale nie zdołała doprowadzić do wyrównania. Amerykanka za piątą szansą w końcu przełamała. Chwilę później zamknęła mecz 3:6, 6:2, 6:3.