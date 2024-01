Klepacka w akcji. Latami czekała na "zemstę". "Jesteś już na dnie"

Zofia Klepacka w kwietniu skończy 38 lat. Ma ogromne doświadczenie i worek medali zdobytych na wszystkich wielkich zawodach żeglarskich. Była mistrzynią świata i Europy, a na igrzyskach olimpijskich w Londynie wywalczyła brąz. Tyle ile medali, zawodniczka ma także afer na koncie. Nie jest tajemnicą, że żeglarka jest postacią kontrowersyjną. Kilka lat temu podczas Wielkanocy opublikowała w mediach społecznościowych film, na którym w akompaniamencie wystrzeliwujących petard o szóstej rano krzyczy do sąsiadów "Jezus Chrystus Zmartwychwstał". Jest też przeciwniczką LGBT. Ponadto wdała się w konflikt m.in. z Kingą Rusin czy Władysławem Kozakiewiczem.

Zofia Klepacka zaczepiła Władysława Kozakiewicza. "Jesteś na dnie... ale chyba kałuży"

Podczas sobotniej Gali Mistrzów Sportu jedną z nagród wręczał wspomniany Kozakiewicz, który skorzystał z okazji i próbował rozluźnić atmosferę. Z jego ust dało się usłyszeć dość niezręczny żart.

- Spotkało się dwóch olimpijczyków po siedemdziesiątce. No i jeden taki zgnuśniały. Ten drugi się pyta: "Co ci jest? Taki jesteś... Boli cię coś?" - Wiesz, boli mnie wszystko. Już ta wątroba, muszę kropelki brać. A jak ty się czujesz? - Jak nowo narodzony. Zobacz, nie mam włosów, nie mam zębów i czuję, że chyba zwaliłem w majty" - brzmiał kawał opowiedziany przez Kozakiewicza, który spotkał się ze skromnymi oklaskami z sali. Żart nie przypadł wszystkim do gustu.

Zofia Klepacka wykorzystała wpadkę Kozakiewicza i zaczepiła go w mediach społecznościowych. "No i karma wróciła.... Władek. Jak ty mi powiedziałeś to i ja powiem ... Tym żartem pokazałeś, że jesteś już na dnie...ale chyba kałuży, bo raczej daleko do oceanu" - napisała na Facebooku.

Była to odpowiedź medalistki olimpijskiej na słowa lekkoatlety z 2021 roku. Wówczas Kozakiewicz na łamach Sport.pl negatywnie wypowiadał się na temat żeglarki i jej poglądów. - Uważam, że jako sportsmenka pani Klepacka jest w porządku, bo sporo potrafi i jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. Ale jako człowiek jest na dnie - mówił w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem.