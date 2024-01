Bezrobotny piłkarz zaoferował się Barcelonie. Kiedyś to było wielkie nazwisko

Ponad 180 meczów w Premier League, 20 w Lidze Mistrzów i 36 w reprezentacji Anglii, a do tego wartość rynkowa sięgająca niegdyś 40 mln euro - Jesse Lingard jeszcze nie tak dawno był łakomym kąskiem na rynku transferowym. Teraz była gwiazda Manchesteru United mocno przygasła, a od pół roku pozostaje na bezrobociu. Ma jednak plan, by wrócić do wielkiego grania. Dlatego sama zaoferowała się... FC Barcelonie.

