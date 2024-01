Grudzień i początek stycznia to gorący okres "transferowy" w Telewizji Polskiej. Niedawno informowaliśmy o odejściu ze stacji znanego dziennikarza sportowego Rafała Patyry oraz przeniesieniu Macieja Jabłońskiego do TVP Info. Wydaje się, że kolejne zmiany są tylko kwestią czasu.

Przemysław Babiarz zostaje w TVP!? Wszystko jasne

W ostatnich tygodniach wiele spekulowało się na temat przyszłości Przemysława Babiarza. Nie było jasne, czy komentator zostanie przy Woronicza. Teraz wiele się wyjaśniło. 60-latek dalej ma pracować w Telewizji Polskiej i prowadzić znany i lubiany teleturniej "Va banque".

W piątek 5 stycznia na oficjalnym profilu programu pojawił się wpis. "Witajcie w nowym roku! Rozpoczęliśmy dziś nagrania kolejnej serii odcinków "Va Banque!" Pozdrawiamy Was serdecznie prosto ze studia TVP2 na Woronicza 17. Dzieje się, praca wre, a my widzimy się wiosną. Serdeczności i radości na ten pełen wyzwań 2024 rok!" - czytamy. A na zamieszczonych zdjęciach widoczny był właśnie Babiarz, co zakończyło spekulacje na temat jego przyszłości.

Choć 60-latek zostanie w stacji, to nie wiadomo, czy dalej będzie także komentatorem. Od momentu zmiany władzy ani razu nie pojawił się na antenie, co mogło jednak wynikać z tego, że komentowane przez niego dyscypliny obecnie mają przerwę. To, czy Babiarz dalej będzie zajmował się sportem, wyjaśni się pewnie w najbliższych miesiącach.

Przemysław Babiarz jest związany z Telewizją Polską od 1992 roku. Specjalizuje się w komentowaniu sportów zimowych, a także pływania oraz lekkoatletyki. Był na kilku wielkich imprezach - w tym igrzyskach olimpijskich i komentował największe sukcesy naszych sportowców. W przeszłości współprowadził także "Pytanie na Śniadanie", "Kawę czy Herbatę" oraz programy z cyklu "Wielki test". Od 2020 roku jest gospodarzem "Va banque".