Siedmiokrotny mistrz świata F1 zaszokował. Urodziny spędził z pingwinami

Lewis Hamilton to jeden z najlepszych sportowców w historii sportów motorowych. Jest siedmiokrotnym mistrzem świata oraz rekordzistą pod względem zwycięstw w wyścigach F1. Ostatnie miesiące nie były jednak dla niego korzystne. Brytyjczyk nie wygrał żadnych zawodów w 2022 roku, a w końcowej klasyfikacji zajął dopiero 6. miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Lewis Hamilton trenuje na Antarktydzie. Spędził urodziny w towarzystwie pingwinów

Brytyjczyk rozpoczął już przygotowania do pierwszych zawodów nowego sezonu, które odbędą się 5 marca w Bahrajnie. I robi to w nietypowy dla kierowcy Formuły 1 sposób. Specjalnie po to ruszył na Antarktydę. "11-kilometrowy bieg na Antarktydzie. Najlepszy bieg w historii, gdy przebiegasz obok pingwinów i fok" - napisał na swojej relacji na Instagramie. "Biegam niedaleko starego obiektu wielorybniczego, w którym zabijano wieloryby i przechowywano olej w tych zbiornikach. Dziękuję, że już się tutaj tego nie robi" - dodał.

Hamilton ma nadzieję, że w przyszłym sezonie uda mu się powalczyć o ósmy tytuł mistrza świata. Zadanie jest jednak bardzo trudne, ponieważ Mercedes od dawna odstaje marce Red Bull. - Chciałbym myśleć, że będziemy tymi, którzy z nimi konkurują i będą w stanie ponownie ich pokonać. Wierzę w to na pewno - mówił.

- Naprawdę wierzę w tę markę. Wierzę w ludzi, którzy są w organizacji. I chcę być dla Mercedesa najlepszym kolegą z zespołu, jakim mogę być, ponieważ myślę, że możemy uczynić markę jeszcze lepszą, bardziej konkurencyjną, jeszcze silniejszą niż jest i myślę, że mogę być integralną częścią tego zespołu - zakomunikował w rozmowie dla BBC, o czym więcej --> TUTAJ.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

W klasyfikacji generalnej F1 2022 roku zwyciężył Max Verstappen z Red Bulla, kończąc rozgrywki z 454 punktami. Na drugim miejscu znalazł się Charles Leclerc z Ferrari (308 pkt), natomiast na trzecim również z zespołu Red Bulla Sergio Perez (305 pkt). Hamilton zakończył sezon z dorobkiem 240 punków.