Kiedy nowy selekcjoner? Jest nowa data ostatecznej decyzji. Prezes ma priorytet

Trwają poszukiwania nowego selekcjonera reprezentacji Polski. W mediach pojawiło się bardzo dużo nazwisk zarówno trenerów polskich, jak i zagranicznych. W niedzielę Cezary Kulesza podgrzał atmosferę twierdząc, że szansę na objęcie tego stanowiska ma Michał Probierz.

REKLAMA

Zobacz wideo "Stupid games" w kadrze skoczków. U Thurnbichlera jak u Heynena

Absurdalna nagroda dla prezesa PZPN na gali Sportowca Roku

- Myślę, że z Michałem na tyle dobrze się znamy i wiem, że jest dobrym trenerem. Na pewno Michał Probierz krąży w mojej głowie. Nie deklaruję się i nie mówię, jaka jest sytuacja. Czas pokaże - stwierdził prezes.

Jednak według informacji, do jakich dotarł dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn, PZPN obrał kierunek zagraniczny. Selekcjoner może być Polakiem, ale najprawdopodobniej wówczas, gdy opcje zagraniczne nie wypalą. Jedną z takich był rzekomo Roberto Martinez, ale ten miał się już dogadać z kadrą Portugalii. Według doniesień medialnych PZPN miał nawiązać też kontakt z Vladimirem Petkoviciem.

- Nie chcę się deklarować. Rozmowy trwają. Nie chcę podawać wiążącej daty. Ciężko pracujemy i najbliższe tygodnie na pewno przyniosą rozwiązanie tej sprawy. Mamy wyselekcjonowaną grupę trenerów. przekonuje prezes PZPN, który zwraca uwagę m.in. na to, czy kandydat pracował wcześniej z reprezentacją i bierze pod uwagę doświadczenie na wielkich turniejach.

Kapustka jako pierwszy zabrał głos ws. Michniewicza. "Wziął mnie na rozmowę"

Nowy selekcjoner może być znany już za dwa tygodnie

Kiedy poznamy nowego selekcjonera? Kulesza nie chciał tego zdradzić, a media mówiły o tym, że wszystko rozstrzygnie się do końca miesiąca. Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl poinformował w programie "Pogadajmy o piłce", że sprawa nowego selekcjonera może wyjaśnić się trochę wcześniej. - Do 25 stycznia wybór nowego selekcjonera zostanie przyklepany. Wtedy odbędzie się zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej – powiedział dziennikarz.

- Chciałbym tylko przypomnieć, że każdy trener ma menadżera, po dwóch prawników. Umowa, która idzie do weryfikacji jest tam weryfikowana kilka dni, Ci odsyłają ją z poprawkami, my nanosimy swoje poprawki, więc jest to proces dłuższy. Mamy tematy jeśli chodzi o wynagrodzenie dogadane, ale zapisy, które są bardzo istotne, okazują się na koniec bardzo ważne – mówił Kulesza w rozmowie z Polsatem Sport przy okazji Gali Mistrzów Sportu.