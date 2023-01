Kapustka jako pierwszy zabrał głos ws. Michniewicza. "Wziął mnie na rozmowę"

Czesław Michniewicz 31 grudnia 2022 roku oficjalnie przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Szkoleniowiec poprowadził kadrę w 13 spotkaniach i awansował z nią na mistrzostwa świata w Katarze, podczas których odpadł w 1/8 finału. Głos na temat byłego trenera reprezentacji zabrał Bartosz Kapustka, który pracował z nim w reprezentacji U-21 oraz w Legii Warszawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Fajdek podważa wyniki plebiscytu: Dałbym siebie na drugim miejscu!

Bartosz Kapustka ceni Czesława Michniewicza i jest mu wdzięczny. "Były momenty"

Bartosz Kapustka w pierwszej reprezentacji rozegrał 14 spotkań, w których zdobył trzy gole i był częścią składu podczas mistrzostw Europy w 2016 roku. Wcześniej był zawodnikiem reprezentacji U-21, którą w tamtym czasie prowadził Czesław Michniewicz. Były selekcjoner postawił na Kapustkę, który nie grał w klubie i dzięki niemu piłkarz był w stanie utrzymywać rytm meczowy i wracać do formy.

- Jak byłem we Freiburgu, to nie byłem na takim poziomie, na jakim chciałbym być, jeżeli chodzi o regularną grę. Czułem po sobie, że moja dyspozycja nie była taka, której bym oczekiwał i pewnie trener też. I był taki mecz z Litwą U-21 w Lublinie - wspomina Kapustka i dodaje: - Ja w tym meczu wystąpiłem i zagrałem całkiem nieźle. To był taki moment, którego potrzebowałem - trener wziął mnie na rozmowę i dał jasny sygnał, że we mnie wierzy. Wiedział, że w przyszłości mogę mu się odwdzięczyć. I myślę, że tak było.

- Trener wziął mnie na rozmowę i powiedział, że widzi, że się staram, ale też stwierdził, że mogę grać na wyższym poziomie i oczekuje ode mnie więcej. Powiedział, że bardzo mocno we mnie wierzy i chce, żebym zagrał w tym spotkaniu - dodał Kapustka.

Piłkarz przekonuje, że z Czesławem Michniewiczem na ławce trenerskiej osiągał dobre wyniki, ale nie one sprawiają, że uważa go za dobrego szkoleniowca. - Cenię trenera Michniewicza, bo bardzo we mnie wierzył. To przede wszystkim. Nie chcę go cenić za to, że sporo z nim osiągnąłem - awans na ME U-21 i mistrzostwo z Legią - ale były momenty, który były ważniejsze trochę ważniejsze niż to wszystko - przekonuje piłkarz Legii.

W tym sezonie Bartosz Kapustka rozegrał 19 spotkań w barwach Legii Warszawa i zdobył jedną bramkę oraz zaliczył dwie asysty. Ostatni raz w reprezentacji Polski zagrał w listopadzie 2016 roku przeciwko Słowenii, kiedy selekcjonerem był Adam Nawałka. To właśnie za kadencji tego szkoleniowca rozegrał wszystkie 14 spotkań w kadrze.