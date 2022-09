Zespół Roberta Kubicy potwierdził skład. Nie będzie miejsca dla Polaka

Guanyu Zhou w swoim pierwszym sezonie w Formule 1 zdobył do tej pory sześć punktów i zbiera pozytywne recenzje za swoje dotychczasowe występy. Przedłużenie umowy pomiędzy nim a Alfą Romeo definitywnie zamyka dyskusję o zajęciu fotela kierowcy Alfy przez Roberta Kubicę.

Zhou zostaje w Alfie Romeo. Kubica nie pojedzie

Wczoraj na Twitterowym koncie Alfy Romeo pojawiło się zdjęcie przedstawiające tygrysa oraz dopiskiem: "Następny rozdział zaczyna się jutro! Bądźcie czujni!". Dziś zespół podał komunikat, w którym oznajmia, że kontrakt z Guanyu Zhou został przedłużony o kolejny sezon. Do momentu tego ogłoszenia spekulowano, kto zostanie drużynowym partnerem Valtteriego Bottasa. W gronie tych kierowców wymieniano także Roberta Kubicę, który pełni rolę kierowcy testowego w zespole z Hinwil.

- Nie mogę się doczekać dalszej współpracy z Zhou. Od pierwszego dnia z zespołem, czyli ubiegłorocznych testów w Abu Zabi, zaimponował mi swoim podejściem do pracy. To zawsze bardzo pozytywna cecha. Wiedzieliśmy, że jest szybki, ale sposób, w jaki przystosował się do F1 w tak krótkim czasie, był jedną z największych niespodzianek w tym sezonie - powiedział szef Alfy Romeo Frederic Vasseur.

Guanyu Zhou się opłaca, nie tylko sportowo

Guanyu Zhou jest pierwszym w historii kierowcą Formuły 1 z Chin. Podczas wyścigów Zhou, jako debiutant spisuje się całkiem nieźle i zajmuje 17. miejsce w klasyfikacji kierowców. Jego obecność w zespole Alfy Romeo generuje dla zespołu nie tylko korzyści na torze. Przyciąga on fanów ze swojego kraju oraz licznych sponsorów dla teamu.

Dodatkowo dobrze dogaduje się z zespołowym kolegą Valtterim Botasem i szybko się od niego uczy. - Guanyu to bardzo miły chłopak. Każdy w zespole lubi zarówno jego osobowość, jak i nastawienie. Miał pokorę, by zadawać pytania i uczyć się zarówno od inżynierów, jak i Valtteriego. Cechuje się też inteligencją, bo potrafi wykorzystać wszystkie zdobyte informacje, aby poprawiać się z wyścigu na wyścig- powiedział o swoim podopiecznym Vasseur

Sam zainteresowany wykazuje się dużą ambicją i chęcią doskonalenia swoich umiejętności. - Chcę osiągnąć w tym sporcie jeszcze więcej, również z tym zespołem. Ciężka praca, którą wykonaliśmy od początku roku, to tylko pierwszy krok w kierunku tego, gdzie chcemy być w sezonie 2023. Ciągle mam wiele do odkrycia, mogę się ciągle poprawić - podsumował przedłużenie swojej umowy Zhou.

Alfa Romeo, z dorobkiem 52. punktów, zajmuje szóste miejsce w klasyfikacji konstruktorów w sezonie 2022. Liderem i lepiej spisującym się kierowcą zespołu jest Valtteri Bottas, który zgromadził na koncie 46. punktów. Guanyu Zhou w dotychczasowych wyścigach zdobył 6 punktów.