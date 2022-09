Poruszające słowa partnerki Cristiano Ronaldo. "Najgorszy moment mojego życia"

Wokół Georginii Rodriguez było ostatnio głośno z uwagi na produkcję Netflixa opowiadającej o kobiecie, jej związku i życiu prywatnym rodziny. Serial „I Am Georgina" był hitem, który pokochali fani. To właśnie na hiszpańskim festiwalu filmów telewizyjnych i radiowych Georgina po raz pierwszy od komunikatu pary w kwietniu odniosła się do wydarzeń sprzed kilku miesięcy.

Georgina: „Małe wielkie błogosławieństwo"

- Wtedy pękł duży kawałek mojego serca i zadałam sobie pytanie jak poradzę sobie dalej – przyznała 28-latka. – Odpowiedź znalazłam bliżej niż sądziłam. Spojrzałam w oczy swoim dzieciom i wiedziałam, że jedyny sposób to przejść przez wszystko razem.

Dotąd piłkarz Manchesteru United z partnerką raz odnieśli się do śmierci synka, informując fanów o bolesnej stracie.

„Z największym smutkiem informujemy o śmierci naszego synka. To największy ból, jaki czuć może rodzic. Tylko narodziny naszej córki dają nam siłę, by przetrwać ten trudny moment z nadzieją i radością. Chcemy jednocześnie podziękować doktorom i pielęgniarkom za ich wspaniałą pomoc", czytaliśmy wówczas w komunikacie.

Córeczka pary dała im wielką siłę, jak powiedziała partnerka Cristiano Ronaldo. Georgina nazwała ją swoim „małym wielkim błogosławieństwem".

I Am Georgina. Będzie druga część hitowej produkcji

Wracając do produkcji „I Am Georgina", dyr. ds. rozrywki Netflix w Hiszpanii, Alvaro Diaz, ujawnił, że tragedia, jaką przeżyła para, będzie kluczową częścią drugiego sezonu: – Nie mieliśmy żadnych wątpliwości co do kontynuacji serii. Pierwsza była hitem. Trudno znaleźć kogoś, kto otwiera drzwi do swojego życia tak szeroko, jak robi to Georgina – przyznał z uśmiechem Diaz.

- Drugi sezon będzie zawierał momenty ogromnego smutku. Pokaże rozdzierające serce stratę, jaką poniosła Georgina – zdradził Alvaro Diaz.

Fani zastanawiają się jak dużo ujrzą na przykład z kulis sagi transferowej Cristiano Ronaldo, który latem chciał opuścić Old Trafford. Data premiery pozostaje nieznana.