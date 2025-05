Były reprezentant Polski po dziewięciu latach może wrócić do Ekstraklasy!

Wygląda na to, że w najbliższym czasie dojdzie do wielu zmian w Pogoni Szczecin. Właściciel klubu Alex Haditaghi napisał dzisiaj w mediach społecznościowych, że przebudowa składu to "trudna, ale potrzebna decyzja". Nieco ponad godzinę później z Pogonią zaczęto łączyć byłego reprezentanta Polski, który zagrał ponad 100 meczów w Schalke 04 Gelsenkirchen.