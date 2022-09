Dlaczego Lewis Hamilton trzyma nietypowo kierownicę? Wszystko jasne

Na kierownicy bolidu Formuły 1 znajduje się wiele przycisków czy łopatek do zmiany biegów. Niekiedy zdarza się kierowcom pomylić niektóre z nich, z czym zmagał się m.in. Brytyjczyk Lewis Hamilton podczas Grand Prix Azerbejdżanu w 2021 roku. Wtedy kierowca Mercedesa przy restarcie przypadkowo nacisnął przycisk odpowiedzialny za balans hamulców. Taki błąd kosztował Hamiltona punkty w wyścigu, w wyniku czego wtedy zwyciężył Meksykanin Sergio Perez.

Dlaczego Lewis Hamilton nietypowo trzyma kierownicę przy starcie? Wszystko jasne

Dlaczego teraz Lewis Hamilton zawsze trzyma kierownicę w nietypowy sposób przy starcie? Ma to zapobiec przypadkowej zmianie biegów, dlatego też Brytyjczyk chowa palce za łopatką do zmiany biegów. To ma sprawić, że przy starcie Hamilton przypadkowo nie zmniejszy biegu i będzie mógł starać się wypracować dobrą pozycję startową. I tym samym uniknąć potencjalnej powtórki błędu z toru w Baku w zeszłym roku.

- To sprawia, że jak Lewis wciska pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty bieg, to tym sposobem nagle ich sobie nie "zrzuci" - tłumaczy jeden z inżynierów Mercedesa. Cały proces został wyjaśniony w filmie jednej z influencerek na Tiktoku, który możecie obejrzeć TUTAJ. Poniżej znajduje się jeden ze startów Lewisa Hamiltona w sezonie 2022:

Zostało tylko sześć wyścigów do końca sezonu Formuły 1. Lewis Hamilton zajmuje dopiero szóste miejsce ze 168 punktami i traci 167 punktów do prowadzącego Maxa Verstappena. Siedmiokrotny mistrz świata sześciokrotnie stanął na podium, a jego najlepsze wyniki to drugie miejsce we Francji i na Węgrzech. Nieco lepiej od zespołowego kolegi wypada George Russell, który jest na czwartym miejscu z 203 punktami.