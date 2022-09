Pożar w hucie Romana Abramowicza. "Zaplanowana procedura"

Roman Abramowicz sprzedał Chelsea po tym, jak brytyjski rząd nałożył na niego sankcje w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Oligarchę ukarano m.in. z powodu bliskich kontaktów z prezydentem Władimirem Putinem. Sankcje spowodowały zamrożenie jego wszystkich brytyjskich aktywów, przez co został de facto zmuszony wystawić Chelsea na sprzedaż. Klub przejęło amerykańskie konsorcjum Todd Boehly/Clearlake Capital, kończąc 19-letnią erę Abramowicza.

Kolejne problemy Abramowicza. Pożar w hucie

Według angielskich mediów sankcje nałożone na rosyjskich oligarchów tak przestraszyły Abramowicza, że ten miał wyprzedawać swój majątek w Wielkiej Brytanii. Teraz okazuje się, że Rosjanin ma kolejne problemy. W hucie znanej jako Zachodniosyberyjskie Żelazo i Stal w Nowokuźniecku w regionie Kemerowo w Rosji (Evraz ZSMK) wybuchł pożar. Huta zarządzana jest przez spółkę Evraz, której udziałowcem jest właśnie Roman Abramowicz.

Rosyjskie media twierdzą, że do pożaru doszło na skutek gwałtownego wzrostu mocy. Dodano, że ogień nie uszkodził sprzętu, nie doszło do zniszczeń i nikt nie ucierpiał. Trudno jednak w to uwierzyć oglądając nagrania wideo z tego zdarzenia. Jednak biuro prasowe Evraz ZSMK podało, że do pożaru doszło na skutek uwolnienia się gazu. Według komunikatu na nagraniu widać "zaplanowaną procedurę". Huta wznowiła działanie po 1,5 godziny.

Spółka Evraz, która swoją siedzibę ma w Londynie, została objęta sankcjami przez rząd Wielkiej Brytanii po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało, że firma działa w strategicznym dla rządu rosyjskiego sektorze. Chodzi o dostarczanie stali, która mogła być potem wykorzystywana do budowy czołgów.

